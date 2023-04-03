https://sputnikarabic.ae/20230403/روسيا-تعيد-5-جنود-مصابين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-إلى-كييف-1075477141.html
روسيا تعيد 5 جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف
روسيا تعيد 5 جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الاثنين، عن تسليم خمسة جنود أوكرانيين مصابين إلى كييف. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T14:33+0000
2023-04-03T14:33+0000
2023-04-03T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وكتبت موسكالكوفا على قناتها في "تلغرام": "تسلّمنا من الجانب الأوكراني في نهاية شهر مارس/ آذار، خمسة جنود روس مصابين بجروح خطيرة، اليوم، أعدنا خمسة جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا. نواصل العمل على هذا النهج".وأشارت موسكالكوفا إلى أن العسكريين الروس العائدين يخضعون للعلاج، وتمنت لهم الشفاء العاجل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230403/روسيا-تعلن-عن-خطوة-عسكرية-ردا-على-انضمام-فنلندا-لـالناتو-1075472438.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تعيد 5 جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف
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أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الاثنين، عن تسليم خمسة جنود أوكرانيين مصابين إلى كييف.
موسكو- سبوتنيك. وكتبت موسكالكوفا على قناتها في "تلغرام": "تسلّمنا من الجانب الأوكراني في نهاية شهر مارس/ آذار، خمسة جنود روس مصابين بجروح خطيرة، اليوم، أعدنا خمسة جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا. نواصل العمل على هذا النهج".
وأشارت موسكالكوفا إلى أن العسكريين الروس العائدين يخضعون للعلاج، وتمنت لهم الشفاء العاجل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.