عربي
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/روسيا-تعيد-5-جنود-مصابين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-إلى-كييف-1075477141.html
روسيا تعيد 5 جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف
روسيا تعيد 5 جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الاثنين، عن تسليم خمسة جنود أوكرانيين مصابين إلى كييف. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T14:33+0000
2023-04-03T14:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333322_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a1cb8aa3e4cf56aea75f1e281ba12530.jpg
موسكو- سبوتنيك. وكتبت موسكالكوفا على قناتها في "تلغرام": "تسلّمنا من الجانب الأوكراني في نهاية شهر مارس/ آذار، خمسة جنود روس مصابين بجروح خطيرة، اليوم، أعدنا خمسة جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا. نواصل العمل على هذا النهج".وأشارت موسكالكوفا إلى أن العسكريين الروس العائدين يخضعون للعلاج، وتمنت لهم الشفاء العاجل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230403/روسيا-تعلن-عن-خطوة-عسكرية-ردا-على-انضمام-فنلندا-لـالناتو-1075472438.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333322_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7b5bf080a2bf6b820554dd49c4a6ea7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تعيد 5 جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى كييف

14:33 GMT 03.04.2023
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلون أوكرانيون أسرى
مقاتلون أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الاثنين، عن تسليم خمسة جنود أوكرانيين مصابين إلى كييف.
موسكو- سبوتنيك. وكتبت موسكالكوفا على قناتها في "تلغرام": "تسلّمنا من الجانب الأوكراني في نهاية شهر مارس/ آذار، خمسة جنود روس مصابين بجروح خطيرة، اليوم، أعدنا خمسة جنود مصابين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا. نواصل العمل على هذا النهج".
وأشارت موسكالكوفا إلى أن العسكريين الروس العائدين يخضعون للعلاج، وتمنت لهم الشفاء العاجل.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
روسيا تعلن عن خطوة عسكرية ردا على انضمام فنلندا لـ"الناتو"
12:24 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала