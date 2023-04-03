https://sputnikarabic.ae/20230403/زاخاروفا-تورط-نظام-كييف-في-اغتيال-تتارسكي-يؤكد-استخدامه-الأساليب-الإرهابية-1075484024.html
زاخاروفا: تورط نظام كييف في اغتيال تتارسكي يؤكد استخدامه الأساليب الإرهابية
زاخاروفا: تورط نظام كييف في اغتيال تتارسكي يؤكد استخدامه الأساليب الإرهابية
ردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على سؤال صحفي حول تصريح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، بشأن مسؤولية دوائر الحكم في... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T16:45+0000
2023-04-03T16:45+0000
2023-04-03T16:45+0000
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
روسيا
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وقالت زاخاروفا على الموقع الرسمي للخارجية الروسية اليوم الاثنين: "ندين بشدة العمل الإرهابي الهمجي الذي أسفر عن مقتل المراسل العسكري مكسيم فومين، المعروف باسم فلادلين تاتارسكي، في 2 أبريل/ نيسان في سان بطرسبورغ، وإصابة 32 شخصًا آخرين. تعازينا لأسر وأصدقاء وأقارب الفقيد، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".وأضافت زاخاروفا: "تحقق سلطات التحقيق الروسية في هذه الجريمة، نحن على يقين من أن جميع المسؤولين سوف يعاقبون".وختمت زاخاروفا: "نعتقد أن الدول والمنظمات الدولية التي تدين الإرهاب بحق وتدافع عن سلامة عمل الصحفيين والمدونين ملزمة بتقديم تقييم مبدئي لهذا العمل الإرهابي الفاضح".وعلقت زاخاروفا، يوم أمس الأحد، على وفاة المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي جراء التفجير الإرهابي الذي استهدفه في أحد مقاهي سان بطرسبورغ.وقالت زاخاروفا في بيان رسمي لوزارة الخارجية الروسية: "نتيجة انفجار في سان بطرسبورغ، توفي المراسل العسكري مكسيم يوريفيتش فومين، المعروف باسم فلادلين تاتارسكي، ستظل وكالات حماية القانون تتابع ما حدث في الأطر القانونية".وأردفت: "يتعرض الصحفيون الروس باستمرار لتهديدات بالانتقام من قبل نظام كييف ومن يدعمونه، والتي يتم تنفيذها بشكل متزايد، حيث يتعرضون للمضايقات والتهديد بالمعنى الحرفي مع علامات خاصة على منصات الإنترنت الرقمية المحتكرة أمريكيًّا".
https://sputnikarabic.ae/20230403/اللجنة-الوطنية-لمكافحة-الإرهاب-الأجهزة-الخاصة-الأوكرانية-وراء-تفجير-مقهى-سان-بطرسبورغ--1075465459.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, روسيا
ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية, روسيا
زاخاروفا: تورط نظام كييف في اغتيال تتارسكي يؤكد استخدامه الأساليب الإرهابية
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ردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على سؤال صحفي حول تصريح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، بشأن مسؤولية دوائر الحكم في أوكرانيا عن اغتيال المراسل العسكري تاتارسكي في سان بطرسبورغ.
وقالت زاخاروفا على الموقع الرسمي للخارجية الروسية
اليوم الاثنين: "ندين بشدة العمل الإرهابي الهمجي الذي أسفر عن مقتل المراسل العسكري مكسيم فومين، المعروف باسم فلادلين تاتارسكي، في 2 أبريل/ نيسان في سان بطرسبورغ، وإصابة 32 شخصًا آخرين. تعازينا لأسر وأصدقاء وأقارب الفقيد، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وأضافت زاخاروفا: "تحقق سلطات التحقيق الروسية في هذه الجريمة، نحن على يقين من أن جميع المسؤولين سوف يعاقبون".
سيكون تورط نظام كييف في هذا العمل الدموي تأكيدًا آخر على استخدامه للأساليب الإرهابية.
وختمت زاخاروفا: "نعتقد أن الدول والمنظمات الدولية التي تدين الإرهاب بحق وتدافع عن سلامة عمل الصحفيين والمدونين ملزمة بتقديم تقييم مبدئي لهذا العمل الإرهابي الفاضح".
وعلقت زاخاروفا، يوم أمس الأحد، على وفاة المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي جراء التفجير الإرهابي الذي استهدفه في أحد مقاهي سان بطرسبورغ.
وقالت زاخاروفا في بيان رسمي لوزارة الخارجية الروسية: "نتيجة انفجار في سان بطرسبورغ، توفي المراسل العسكري مكسيم يوريفيتش فومين، المعروف باسم فلادلين تاتارسكي، ستظل وكالات حماية القانون تتابع ما حدث في الأطر القانونية".
وأردفت: "يتعرض الصحفيون الروس
باستمرار لتهديدات بالانتقام من قبل نظام كييف ومن يدعمونه، والتي يتم تنفيذها بشكل متزايد، حيث يتعرضون للمضايقات والتهديد بالمعنى الحرفي مع علامات خاصة على منصات الإنترنت الرقمية المحتكرة أمريكيًّا".