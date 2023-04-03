https://sputnikarabic.ae/20230403/ستولتنبرغ-فنلندا-تصبح-عضوا-جديدا-في-الناتو--1075470973.html
ستولتنبرغ: فنلندا تصبح عضوا جديدا في الناتو
ستولتنبرغ: فنلندا تصبح عضوا جديدا في الناتو
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداءً من غد الثلاثاء، 4 نيسان/أبريل. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T11:58+0000
2023-04-03T11:58+0000
2023-04-03T11:58+0000
العالم
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وقال ستولنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء خارجية دول الناتو: "إنه أسبوع تاريخي. غدًا نرحب بفنلندا باعتبارها العضو الحادي والثلاثين بحلف الناتو... وسيرتفع علم فنلندا في مقر الحلف للمرة الأولى".وأضاف ستولتنبرغ: "عملية انضمام فنلندا كانت الأسرع في تاريخ الحلف"، داعيًا إلى تسريع عملية انضمام السويد بدورها.كما أكد مكتب رئيس فنلندا هذا التصريح. وسيعقد اجتماع لوزراء خارجية الناتو من 4 إلى 5 أبريل/نيسان، في بروكسل. وكانت تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد فشلت في الانضمام إلى التحالف، حيث كانت تركيا والمجر ترغبان في النظر في الطلبات بشكل منفصل. في الأسبوع الماضي، وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا إلى التحالف، بينما لا تزال عملية انضمام السويد تتأخر.
https://sputnikarabic.ae/20230401/أردوغان-يمرر-تصديق-البرلمان-على-طلب-فنلندا-الانضمام-إلى-الناتو-1075411575.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ستولتنبرغ: فنلندا تصبح عضوا جديدا في الناتو
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداءً من غد الثلاثاء، 4 نيسان/أبريل.
وقال ستولنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء خارجية دول الناتو: "إنه أسبوع تاريخي. غدًا نرحب بفنلندا باعتبارها العضو الحادي والثلاثين بحلف الناتو... وسيرتفع علم فنلندا في مقر الحلف للمرة الأولى".
وأضاف ستولتنبرغ: "عملية انضمام فنلندا كانت الأسرع في تاريخ الحلف"، داعيًا إلى تسريع عملية انضمام السويد بدورها.
كما أكد مكتب رئيس فنلندا هذا التصريح.
وسيعقد اجتماع لوزراء خارجية الناتو من 4 إلى 5 أبريل/نيسان، في بروكسل. وكانت تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد فشلت في الانضمام إلى التحالف، حيث كانت تركيا والمجر ترغبان في النظر في الطلبات بشكل منفصل.
في الأسبوع الماضي، وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا إلى التحالف، بينما لا تزال عملية انضمام السويد تتأخر.