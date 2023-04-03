عربي
https://sputnikarabic.ae/20230403/سنغافورة-والهند-تتجهان-للتعامل-بالروبية-1075461730.html
سنغافورة والهند تتجهان للتعامل بالروبية
سنغافورة والهند تتجهان للتعامل بالروبية
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الهند وماليزيا ستستخدمان الروبية الهندية للتعاملات التجارية بين البلدين بالإضافة للعملات الأخرى. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T08:08+0000
2023-04-03T08:08+0000
اقتصاد
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075461572_0:125:4185:2479_1920x0_80_0_0_1011ba19f0b28ee7986a901eee2e0116.jpg
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي، في يوليو/ تموز من العام الماضي، للسماح بتسوية التجارة الدولية للبلاد بالعملة الهندية.وقالت الوزارة: "يمكن الآن تسوية التجارة بين الهند وماليزيا بالروبية الهندية (INR)، بالإضافة للتبادلات الحالية القائمة على عملات أخرى"، بحسب ما نقل موقع timesofindia.وجاء في البيان: "يأتي ذلك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي في يوليو 2022، بالسماح بتسوية التجارة الدولية بالروبية الهندية".وأضافت الوزارة أن مبادرة البنك المركزي الهندي تهدف لتسهيل ونمو التجارة واستخدام الروبية الهندية.وقام بنك الهند الدولي الماليزي (IIBM)، ومقره كوالالمبور، بتشغيل هذه الآلية من خلال فتح حساب خاص بـ"الروبية فوسترو" من خلال بنكه العامل في الهند وهو بنك الاتحاد الهندي.
https://sputnikarabic.ae/20230403/دول-آسيان-تدرس-توجيه-ضربة-للدولار-واليورو-1075459818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075461572_357:0:3829:2604_1920x0_80_0_0_a2946761c6b1ee85c363335e4cfc4a96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار الهند اليوم
اقتصاد, أخبار الهند اليوم

سنغافورة والهند تتجهان للتعامل بالروبية

08:08 GMT 03.04.2023
© AFP 2023 / INDRANIL MUKHERJEEالروبية الهندية
الروبية الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / INDRANIL MUKHERJEE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الهند وماليزيا ستستخدمان الروبية الهندية للتعاملات التجارية بين البلدين بالإضافة للعملات الأخرى.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي، في يوليو/ تموز من العام الماضي، للسماح بتسوية التجارة الدولية للبلاد بالعملة الهندية.
وقالت الوزارة: "يمكن الآن تسوية التجارة بين الهند وماليزيا بالروبية الهندية (INR)، بالإضافة للتبادلات الحالية القائمة على عملات أخرى"، بحسب ما نقل موقع timesofindia.
عملات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
دول "آسيان" تدرس توجيه ضربة للدولار واليورو
07:37 GMT
وجاء في البيان: "يأتي ذلك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي في يوليو 2022، بالسماح بتسوية التجارة الدولية بالروبية الهندية".
وأضافت الوزارة أن مبادرة البنك المركزي الهندي تهدف لتسهيل ونمو التجارة واستخدام الروبية الهندية.
وقام بنك الهند الدولي الماليزي (IIBM)، ومقره كوالالمبور، بتشغيل هذه الآلية من خلال فتح حساب خاص بـ"الروبية فوسترو" من خلال بنكه العامل في الهند وهو بنك الاتحاد الهندي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала