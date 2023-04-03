https://sputnikarabic.ae/20230403/سنغافورة-والهند-تتجهان-للتعامل-بالروبية-1075461730.html
سنغافورة والهند تتجهان للتعامل بالروبية
سنغافورة والهند تتجهان للتعامل بالروبية
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الهند وماليزيا ستستخدمان الروبية الهندية للتعاملات التجارية بين البلدين بالإضافة للعملات الأخرى. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T08:08+0000
2023-04-03T08:08+0000
2023-04-03T08:08+0000
اقتصاد
أخبار الهند اليوم
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تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي، في يوليو/ تموز من العام الماضي، للسماح بتسوية التجارة الدولية للبلاد بالعملة الهندية.وقالت الوزارة: "يمكن الآن تسوية التجارة بين الهند وماليزيا بالروبية الهندية (INR)، بالإضافة للتبادلات الحالية القائمة على عملات أخرى"، بحسب ما نقل موقع timesofindia.وجاء في البيان: "يأتي ذلك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي في يوليو 2022، بالسماح بتسوية التجارة الدولية بالروبية الهندية".وأضافت الوزارة أن مبادرة البنك المركزي الهندي تهدف لتسهيل ونمو التجارة واستخدام الروبية الهندية.وقام بنك الهند الدولي الماليزي (IIBM)، ومقره كوالالمبور، بتشغيل هذه الآلية من خلال فتح حساب خاص بـ"الروبية فوسترو" من خلال بنكه العامل في الهند وهو بنك الاتحاد الهندي.
https://sputnikarabic.ae/20230403/دول-آسيان-تدرس-توجيه-ضربة-للدولار-واليورو-1075459818.html
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اقتصاد, أخبار الهند اليوم
اقتصاد, أخبار الهند اليوم
سنغافورة والهند تتجهان للتعامل بالروبية
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الهند وماليزيا ستستخدمان الروبية الهندية للتعاملات التجارية بين البلدين بالإضافة للعملات الأخرى.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي، في يوليو/ تموز من العام الماضي، للسماح بتسوية التجارة الدولية للبلاد بالعملة الهندية.
وقالت الوزارة: "يمكن الآن تسوية التجارة بين الهند وماليزيا بالروبية الهندية (INR)، بالإضافة للتبادلات الحالية القائمة على عملات أخرى"، بحسب ما نقل موقع
timesofindia.
وجاء في البيان: "يأتي ذلك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الهندي في يوليو 2022، بالسماح بتسوية التجارة الدولية بالروبية الهندية".
وأضافت الوزارة أن مبادرة البنك المركزي الهندي تهدف لتسهيل ونمو التجارة واستخدام الروبية الهندية.
وقام بنك الهند الدولي الماليزي (IIBM)، ومقره كوالالمبور، بتشغيل هذه الآلية من خلال فتح حساب خاص بـ"الروبية فوسترو" من خلال بنكه العامل في الهند وهو بنك الاتحاد الهندي.