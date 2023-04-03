https://sputnikarabic.ae/20230403/سيارتو-هنغاريا-لن-تلغي-العقود-مع-غازبروم-الروسية-من-أجل-أسباب-سياسية-1075466806.html

سيارتو: هنغاريا لن تلغي العقود مع "غازبروم" الروسية من أجل أسباب سياسية

سيارتو: هنغاريا لن تلغي العقود مع "غازبروم" الروسية من أجل أسباب سياسية

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تعتزم إنهاء التعامل مع مصادر الطاقة الموثوقة أو إلغاء عقود الطاقة الطويلة الأجل، بما فيها... 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T10:16+0000

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2023-04-03T10:16+0000

اقتصاد

العالم

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وقال سيارتو، في كلمة له في منتدى أعمال تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في بودابست، إن "هنغاريا لن تتخلى عن أي مصادر موثوقة للطاقة من أجل أسباب سياسية، إن عقودنا طويلة الأجل تعمل بشكل جيد، ونحن لسنا مستعدين ولن نتخلى عنها، وهذا أمر مؤكد".ووفقا له، فإنه يقصد العقود مع شركات مثل "غازبروم" و"شل" وبعض الشركات الأخرى. وأكد وزير الخارجية المجري أن التنويع يعني جذب مصادر جديدة للطاقة وليس "تغيير اتجاه الإمدادات".

https://sputnikarabic.ae/20220813/هنغاريا-غازبروم-زودتنا-بكمية-غاز-يستحيل-الحصول-عليها-من-مصادر-غير-روسية---1066364212.html

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