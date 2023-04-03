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https://sputnikarabic.ae/20230403/سيارتو-هنغاريا-لن-تلغي-العقود-مع-غازبروم-الروسية-من-أجل-أسباب-سياسية-1075466806.html
سيارتو: هنغاريا لن تلغي العقود مع "غازبروم" الروسية من أجل أسباب سياسية
سيارتو: هنغاريا لن تلغي العقود مع "غازبروم" الروسية من أجل أسباب سياسية
أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تعتزم إنهاء التعامل مع مصادر الطاقة الموثوقة أو إلغاء عقود الطاقة الطويلة الأجل، بما فيها... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T10:16+0000
2023-04-03T10:16+0000
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وقال سيارتو، في كلمة له في منتدى أعمال تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في بودابست، إن "هنغاريا لن تتخلى عن أي مصادر موثوقة للطاقة من أجل أسباب سياسية، إن عقودنا طويلة الأجل تعمل بشكل جيد، ونحن لسنا مستعدين ولن نتخلى عنها، وهذا أمر مؤكد".ووفقا له، فإنه يقصد العقود مع شركات مثل "غازبروم" و"شل" وبعض الشركات الأخرى. وأكد وزير الخارجية المجري أن التنويع يعني جذب مصادر جديدة للطاقة وليس "تغيير اتجاه الإمدادات".
https://sputnikarabic.ae/20220813/هنغاريا-غازبروم-زودتنا-بكمية-غاز-يستحيل-الحصول-عليها-من-مصادر-غير-روسية---1066364212.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

سيارتو: هنغاريا لن تلغي العقود مع "غازبروم" الروسية من أجل أسباب سياسية

10:16 GMT 03.04.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تعتزم إنهاء التعامل مع مصادر الطاقة الموثوقة أو إلغاء عقود الطاقة الطويلة الأجل، بما فيها تلك المبرمة مع شركة "غازبروم" الروسية، من أجل أسباب سياسية.
وقال سيارتو، في كلمة له في منتدى أعمال تنظمه غرفة التجارة الأمريكية في بودابست، إن "هنغاريا لن تتخلى عن أي مصادر موثوقة للطاقة من أجل أسباب سياسية، إن عقودنا طويلة الأجل تعمل بشكل جيد، ونحن لسنا مستعدين ولن نتخلى عنها، وهذا أمر مؤكد".
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هنغاريا: "غازبروم" زودتنا بكمية غاز يستحيل الحصول عليها من مصادر غير روسية
13 أغسطس 2022, 13:21 GMT
ووفقا له، فإنه يقصد العقود مع شركات مثل "غازبروم" و"شل" وبعض الشركات الأخرى.
وأكد وزير الخارجية المجري أن التنويع يعني جذب مصادر جديدة للطاقة وليس "تغيير اتجاه الإمدادات".
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