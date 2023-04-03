https://sputnikarabic.ae/20230403/صحيفة-أفضل-طيار-أوكراني-يشتكي-من-فخاخ-القوات-الجوية-الروسية-1075468381.html
صحيفة: أفضل طيار أوكراني يشتكي من "فخاخ" القوات الجوية الروسية
صحيفة: أفضل طيار أوكراني يشتكي من "فخاخ" القوات الجوية الروسية
أخبر الطيارون الأوكرانيون كيف يقعون بانتظام في الفخاخ التي ينصبها طيارو القوات الجوية الروسية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T10:49+0000
2023-04-03T10:49+0000
2023-04-03T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية مقابلة قصيرة مع أحد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في فينيتسا.يقول الرائد فاديم فوروشيلوف، البالغ من العمر 29 عامًا، إنه كل يوم يمضي، تصبح "السيطرة على ساحة المعركة" أصعب عليهم، حيث اكتسب الطيارون الروس تفوقًا جويًا فعليًا.بالإضافة إلى ذلك، من الصعب للغاية مواجهة مقاتلات سو-35 أو قاذفات سو-34 على ميغ-29، والتي يمكن أن تشن هجومًا من مسافة أبعد بكثير.وتابع الطيار: "الرادارات على الطائرات الروسية أفضل بنحو أربع مرات من راداراتنا. رؤيتها أفضل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصواريخ الروسية أقوى بكثير من تلك التي نستخدمها. في بعض الأحيان لا نرى حتى أن طياري القوات الجوية الروسية قد أطلقوا صواريخ".يعتبر الرائد فوروشيلوف الملقب بـ "كارايا" أحد أشهر الطيارين العسكريين في أوكرانيا، حيث ينشر بانتظام على الشبكات الاجتماعية حول "بطولاته في القتال".
https://sputnikarabic.ae/20230402/طيارو-إف-35-يشتكون-من-خداع-منظومة-إس-300-الروسية-1075420643.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صحيفة: أفضل طيار أوكراني يشتكي من "فخاخ" القوات الجوية الروسية
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أخبر الطيارون الأوكرانيون كيف يقعون بانتظام في الفخاخ التي ينصبها طيارو القوات الجوية الروسية.
نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية مقابلة قصيرة مع أحد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في فينيتسا.
يقول الرائد فاديم فوروشيلوف، البالغ من العمر 29 عامًا، إنه كل يوم يمضي، تصبح "السيطرة على ساحة المعركة" أصعب عليهم، حيث اكتسب الطيارون الروس تفوقًا جويًا فعليًا.
واشتكى الرائد: "يغير الروس تكتيكاتهم طوال الوقت، وينصبون الفخاخ - تظهر أول طائرة في السماء، والطيار الأوكراني متأكد من وجود عدو واحد فقط. لكن بعد ذلك تظهر طائرتان أو ثلاث طائرات أخرى تحاصر الطيار الأوكراني".
بالإضافة إلى ذلك، من الصعب للغاية مواجهة مقاتلات سو-35 أو قاذفات سو-34 على ميغ-29، والتي يمكن أن تشن هجومًا من مسافة أبعد بكثير.
وتابع الطيار: "الرادارات على الطائرات الروسية أفضل بنحو أربع مرات من راداراتنا. رؤيتها أفضل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصواريخ الروسية أقوى بكثير من تلك التي نستخدمها. في بعض الأحيان لا نرى حتى أن طياري القوات الجوية الروسية قد أطلقوا صواريخ".
يعتبر الرائد فوروشيلوف الملقب بـ "كارايا" أحد أشهر الطيارين العسكريين في أوكرانيا، حيث ينشر بانتظام على الشبكات الاجتماعية حول "بطولاته في القتال".