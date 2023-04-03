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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/طائرة-مسيرة-روسية-تضرب-هدفين-في-آن-واحد-فيديو-1075457048.html
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفين في آن واحد... فيديو
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفين في آن واحد... فيديو
حقق مشغل ذخيرة "لانتسيت" في مقاطعة زابوروجيه انتصارًا نادرًا، حيث تمكن من إصابة هدفين في وقت واحد، باستخدام الطائرة المسيرة الانتحارية، حسبما ذكرت صحيفة... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T06:54+0000
2023-04-03T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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جاءت الضربة في الوقت المناسب، عندما كانت شاحنة تحمل ذخيرة تتجه إلى المدفع الذاتي الحركة البولندي كراب. ونتيجة لذلك، تمكنت طائرة واحدة من ضرب كل من المدفع والشاحنة.مدافع Krab الذاتية الحركة، هي من عيار 155 ملم، وهي عبارة عن مزيج من برج بريطاني ومعدات تشغيل من كوريا الجنوبية والاسم فقط بولندي. تم تسليم 53 مدفعًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمرها القوات الروسية بشكل منهجي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة مسيرة روسية تضرب هدفين في آن واحد... فيديو

06:54 GMT 03.04.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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حقق مشغل ذخيرة "لانتسيت" في مقاطعة زابوروجيه انتصارًا نادرًا، حيث تمكن من إصابة هدفين في وقت واحد، باستخدام الطائرة المسيرة الانتحارية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
جاءت الضربة في الوقت المناسب، عندما كانت شاحنة تحمل ذخيرة تتجه إلى المدفع الذاتي الحركة البولندي كراب. ونتيجة لذلك، تمكنت طائرة واحدة من ضرب كل من المدفع والشاحنة.
مدافع Krab الذاتية الحركة، هي من عيار 155 ملم، وهي عبارة عن مزيج من برج بريطاني ومعدات تشغيل من كوريا الجنوبية والاسم فقط بولندي. تم تسليم 53 مدفعًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمرها القوات الروسية بشكل منهجي.
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT
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