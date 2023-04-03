https://sputnikarabic.ae/20230403/طائرة-مسيرة-روسية-تضرب-هدفين-في-آن-واحد-فيديو-1075457048.html
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفين في آن واحد... فيديو
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفين في آن واحد... فيديو
حقق مشغل ذخيرة "لانتسيت" في مقاطعة زابوروجيه انتصارًا نادرًا، حيث تمكن من إصابة هدفين في وقت واحد، باستخدام الطائرة المسيرة الانتحارية، حسبما ذكرت صحيفة... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T06:54+0000
2023-04-03T06:54+0000
2023-04-03T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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جاءت الضربة في الوقت المناسب، عندما كانت شاحنة تحمل ذخيرة تتجه إلى المدفع الذاتي الحركة البولندي كراب. ونتيجة لذلك، تمكنت طائرة واحدة من ضرب كل من المدفع والشاحنة.مدافع Krab الذاتية الحركة، هي من عيار 155 ملم، وهي عبارة عن مزيج من برج بريطاني ومعدات تشغيل من كوريا الجنوبية والاسم فقط بولندي. تم تسليم 53 مدفعًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمرها القوات الروسية بشكل منهجي.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048723794_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_b5c75237cd358d79baa18e13d8b64100.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة مسيرة روسية تضرب هدفين في آن واحد... فيديو
تابعنا عبر
حقق مشغل ذخيرة "لانتسيت" في مقاطعة زابوروجيه انتصارًا نادرًا، حيث تمكن من إصابة هدفين في وقت واحد، باستخدام الطائرة المسيرة الانتحارية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
جاءت الضربة في الوقت المناسب، عندما كانت شاحنة تحمل ذخيرة تتجه إلى المدفع الذاتي الحركة البولندي كراب. ونتيجة لذلك، تمكنت طائرة واحدة من ضرب كل من المدفع والشاحنة
.
مدافع Krab الذاتية الحركة، هي من عيار 155 ملم، وهي عبارة عن مزيج من برج بريطاني ومعدات تشغيل من كوريا الجنوبية والاسم فقط بولندي. تم تسليم 53 مدفعًا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمرها القوات الروسية بشكل منهجي.