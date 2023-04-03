https://sputnikarabic.ae/20230403/عبد-الله-بن-زايد-ورئيس-الوزراء-اليوناني-يؤكدان-أهمية-تعزيز-الشراكة-الاقتصادية-بين-البلدين-1075488767.html
عبد الله بن زايد ورئيس الوزراء اليوناني يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
عبد الله بن زايد ورئيس الوزراء اليوناني يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T19:45+0000
2023-04-03T19:45+0000
2023-04-03T19:45+0000
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جاء ذلك خلال زيارة بن زايد للعاصمة اليونانية أثينا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين.وخلال المباحثات، أكد وزير الخارجية الإماراتي عمق روابط الصداقة بين أبوظبي وأثينا، بينما قال كيرياكوس إن العلاقات بين البلدين تاريخية وراسخة.وتناولت المباحثات نتائج زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى أثينا، في أغسطس/ آب الماضي، ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين ورفع مستويات الشراكة بينهما في العديد من المجالات الحيوية.وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن نسبة نمو التجارة بين البلدين في 2021 بلغت 68 في المئة مقارنة بعام 2020.وبحث الجانبان التعاون في قطاع الطيران وجهودهما لزيادة الرحلات المباشرة بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا.
https://sputnikarabic.ae/20230322/اليونان-وتركيا-تحرزان-تقدما-في-25-مسألة-بشأن-خطة-العمل-المشتركة-1075050129.html
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العالم العربي, اليونان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, اليونان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, الأخبار
عبد الله بن زايد ورئيس الوزراء اليوناني يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة بن زايد للعاصمة اليونانية أثينا، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين.
وخلال المباحثات، أكد وزير الخارجية الإماراتي عمق روابط الصداقة بين أبوظبي وأثينا، بينما قال كيرياكوس إن العلاقات بين البلدين
تاريخية وراسخة.
وتناولت المباحثات نتائج زيارة الرئيس الإماراتي
محمد بن زايد إلى أثينا، في أغسطس/ آب الماضي، ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين ورفع مستويات الشراكة بينهما في العديد من المجالات الحيوية.
وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن نسبة نمو التجارة بين البلدين في 2021 بلغت 68 في المئة مقارنة بعام 2020.
وبحث الجانبان التعاون في قطاع الطيران وجهودهما لزيادة الرحلات المباشرة بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأوضاع
إقليميا ودوليا.