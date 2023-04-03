https://sputnikarabic.ae/20230403/لأول-مرة-في-التاريخ-قوات-الإنزال-تحصل-على-سولنتسبيك-لاستخدامها-في-أوكرانيا-فيديو-1075455514.html
لأول مرة في التاريخ... قوات الإنزال الروسية تحصل على "سولنتسبيك" لاستخدامها في أوكرانيا... فيديو
لأول مرة في التاريخ... قوات الإنزال الروسية تحصل على "سولنتسبيك" لاستخدامها في أوكرانيا... فيديو
صرحت وزارة الدفاع الروسية أنه لأول مرة في التاريخ، حصلت القوات المحمولة جوا على أنظمة قاذفة اللهب الثقيلة "توس-1أ" (سولنتسبيك)، وستستخدم في العملية الخاصة في... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T04:45+0000
2023-04-03T04:45+0000
2023-04-03T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "تم لأول مرة تسليم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" للقوات المحمولة جوا الروسية في منطقة ساراتوف، في إحدى التشكيلات المتقدمة لقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية. تم تسليم المركبات القتالية المحدثة توس-1أ إلى القوات المحمولة جواً لأول مرة في التاريخ".كما أكد العقيد أليكسي غونشاروف، رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية من القوات المحمولة جواً، فإن هذا السلاح "لا مثيل له في ترسانات الغرب الجماعي"، إنه "يثير الذعر لدى أعدائنا". وأضاف: "أنا واثق من أن استخدامه الماهر سيقرب انتصارنا".وأشارت الوزارة إلى أن "هذه المنظومة أظهرت نتيجة جيدة في تدمير معاقل العدو المحصنة خلال العملية الخاصة. يتم إشعال الحريق باستخدام أحدث أنظمة البرامج للإشارة الطبوغرافية والجيوديسية. من المستحيل أن تختبئ من نار هذه الأنظمة حتى في الخنادق".وأضافت وزارة الدفاع أن الطواقم المتوجهة إلى منطقة العمليات الخاصة أظهرت استعداد المركبات والأفراد لأداء المهام القتالية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لأول مرة في التاريخ... قوات الإنزال الروسية تحصل على "سولنتسبيك" لاستخدامها في أوكرانيا... فيديو
04:45 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 05:02 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية أنه لأول مرة في التاريخ، حصلت القوات المحمولة جوا على أنظمة قاذفة اللهب الثقيلة "توس-1أ" (سولنتسبيك)، وستستخدم في العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "تم لأول مرة تسليم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" للقوات المحمولة جوا الروسية في منطقة ساراتوف، في إحدى التشكيلات المتقدمة لقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية. تم تسليم المركبات القتالية المحدثة توس-1أ إلى القوات المحمولة جواً لأول مرة في التاريخ".
كما أكد العقيد أليكسي غونشاروف، رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية من القوات المحمولة جواً، فإن هذا السلاح "لا مثيل له في ترسانات الغرب الجماعي"، إنه "يثير الذعر لدى أعدائنا". وأضاف: "أنا واثق من أن استخدامه الماهر سيقرب انتصارنا".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه المنظومة أظهرت نتيجة جيدة في تدمير معاقل العدو المحصنة خلال العملية الخاصة. يتم إشعال الحريق باستخدام أحدث أنظمة البرامج للإشارة الطبوغرافية والجيوديسية. من المستحيل أن تختبئ من نار هذه الأنظمة حتى في الخنادق".
وأضافت وزارة الدفاع أن الطواقم المتوجهة إلى منطقة العمليات الخاصة أظهرت استعداد المركبات والأفراد لأداء المهام القتالية.