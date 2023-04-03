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https://sputnikarabic.ae/20230403/لبنان-تظاهرة-للأساتذة-أمام-وزارة-التربية-العام-الدراسي-انتهى-1075468708.html
لبنان... تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية "العام الدراسي انتهى"
لبنان... تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية "العام الدراسي انتهى"
نفذ أساتذة الملاك في التعليم الرسمي اللبناني تظاهرة مركزية أمام وزارة التربية في بيروت، اليوم الاثنين، وذلك للمطالبة بحقوقهم و"حماية التعليم". 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T10:59+0000
2023-04-03T11:16+0000
لبنان
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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وتوافد الأساتذة إلى وزارة التربية من جميع المناطق اللبنانية، رافعين شعارات تطالب بدولرة الرواتب وتحسين الطبابة وبدل النقل.وفي هذا السياق، قال الأستاذ في ملاك التعليم الثانوي وسام همدر لـ"سبوتنيك"، إن "سبب الوقفة اليوم هو لرفع الصوت بوجه إهمال السلطة، لأنها أخذت قرار بالضغط على الموظفين لحضهم على ترك الوظيفة العامة للأسف، ونحن تلقينا خبر قرارهم من خلال مسؤولين".وأضاف: "بالنسبة لنا، يقع على عاتقنا مسؤوليات، الأولى هي المسؤولية تجاه حقوقنا وحقوق زملائنا والثانية تجاه الوطن، لأننا اليوم إذا تساهلنا بحقوقنا لا نستطيع التساهل بحقوق شعبنا، وعندما نساهم بضرب المدرسة الرسمية نكون قد ساهمنا بالقضاء على الشعب، والأستاذ هو العمود الفقري للمدرسة".وتابع: "اليوم لا نستطيع المحافظة على المدرسة الرسمية في ظل وجود خطر على حياة الأستاذ، أي عندما يتم إعطاء الأساتذة راتب لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي يبلغ 9 ملايين ليرة لبنانية، وهو راتب لا يؤمن المقومات الأساسية للحياة، بالإضافة إلى أن الطبابة تبخرت لأن التغطية لها كانت تؤمن بنسبة 90% عبر تعاونية موظفي الدولة و10% على الأستاذ في ملاك التعليم الثانوي، واليوم الأستاذ أصبح يتوجب عليه تغطية أكثر من 90% من الطبابة على نفقته الخاصة، لذلك كيف يتم الطلب من الأستاذ الاستمرار في التعليم دون راتب لا يكفيه ودون طبابة".وتابع: "ثالثا قال الوزير أن الأساتذة مسؤولون عن ضياع العام الدراسي، في حين أن النائب حمادة وفي إطلالة إعلامية سأل ذات السؤال بشكل مباشر وأجاب بشكل واضح أن السلطة السياسية والحكومة اللبنانية يقع على عاتقهم ضياع العام الدراسي".وحول ضياع العام الدراسي، قال همدر إنه وبرأيه الخاص "العام الدراسي انتهى ولا يوجد امتحانات رسمية وهذا ليس قرارا نهائيا، لأنه بالمنطق العام الدراسي أصبح في أواخره والإضراب مستمر منذ أشهر دون تعاطي جدي من قبل السلطة السياسية، بل تم التعاطي مع الموضوع عبر بث أكاذيب حول انتظام العام الدراسي دون الرجوع إلى رأي الأكثرية، وعدم الانتظام في التعليم الثانوي تجاوز الـ80%، وقوفنا اليوم هو لحماية المدرسة الرسمية والعام الدراسي لأننا جميعنا معنيين، وآلاف الطلاب ليس لديهم القدرة المادية على التعلم إلا بالمدرسة الرسمية، وضياعها هو بمثابة خراب للبلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230305/لبنان-عودة-جزئية-للتعليم-في-المدارس-الرسمية-1074361539.html
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لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

لبنان... تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية "العام الدراسي انتهى"

10:59 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 03.04.2023)
© Sputnik . Abed.K Bayتظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية " العام الدراسي انتهى"
تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية العام الدراسي انتهى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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نفذ أساتذة الملاك في التعليم الرسمي اللبناني تظاهرة مركزية أمام وزارة التربية في بيروت، اليوم الاثنين، وذلك للمطالبة بحقوقهم و"حماية التعليم".
وتوافد الأساتذة إلى وزارة التربية من جميع المناطق اللبنانية، رافعين شعارات تطالب بدولرة الرواتب وتحسين الطبابة وبدل النقل.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ في ملاك التعليم الثانوي وسام همدر لـ"سبوتنيك"، إن "سبب الوقفة اليوم هو لرفع الصوت بوجه إهمال السلطة، لأنها أخذت قرار بالضغط على الموظفين لحضهم على ترك الوظيفة العامة للأسف، ونحن تلقينا خبر قرارهم من خلال مسؤولين".
وأضاف: "بالنسبة لنا، يقع على عاتقنا مسؤوليات، الأولى هي المسؤولية تجاه حقوقنا وحقوق زملائنا والثانية تجاه الوطن، لأننا اليوم إذا تساهلنا بحقوقنا لا نستطيع التساهل بحقوق شعبنا، وعندما نساهم بضرب المدرسة الرسمية نكون قد ساهمنا بالقضاء على الشعب، والأستاذ هو العمود الفقري للمدرسة".
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وتابع: "اليوم لا نستطيع المحافظة على المدرسة الرسمية في ظل وجود خطر على حياة الأستاذ، أي عندما يتم إعطاء الأساتذة راتب لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي يبلغ 9 ملايين ليرة لبنانية، وهو راتب لا يؤمن المقومات الأساسية للحياة، بالإضافة إلى أن الطبابة تبخرت لأن التغطية لها كانت تؤمن بنسبة 90% عبر تعاونية موظفي الدولة و10% على الأستاذ في ملاك التعليم الثانوي، واليوم الأستاذ أصبح يتوجب عليه تغطية أكثر من 90% من الطبابة على نفقته الخاصة، لذلك كيف يتم الطلب من الأستاذ الاستمرار في التعليم دون راتب لا يكفيه ودون طبابة".
© Sputnik . Abed.K Bayتظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية " العام الدراسي انتهى"
تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية العام الدراسي انتهى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية " العام الدراسي انتهى"
© Sputnik . Abed.K Bay

وحول المفاوضات مع وزير التربية، قال همدر: "إن الوزير خلال إطلالة إعلامية اعتمد على ثلاث نقاط غير صحيحة، الأولى هي عدم وجود أموال في وزارة التربية وهذا أمر غير صحيح لأنه في مقابلة إعلامية للنائب إيهاب حمادة عضو لجنة التربية النيابية قال فيها أنه يوجد 100مليون دولار لصالح وزارة التربية في مصرف لبنان، ليطالب وزير التربية بالأموال، ثانيا قال الوزير إن إضرابنا عبثي، نحن كأساتذة أجرينا دراسة إنه في حال دفعت الدولة للأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي والمهني مبلغ 600 دولار شهريا تكون التكلفة 100 مليون دولار، وإذا دفعت مبلغ 800 دولار فريش لعائلة من 4 أشخاص ستبلغ التكلفة 134 مليون دولار، لذلك كيف يكون إضراب الأساتذة عبثي في حين أن الأموال الموجودة تستطيع تأمين راتب يكفي لآخر الشهر، وفي الوقت عينه تؤمن الطبابة بطريقة غير مباشرة لأن تعاونية الموظفين تقتطع شهريا 3% من راتب الموظف، ومن ناحية بدل النقل ومنح الأستاذ 5 ليترات بنزين، نحن وافقنا عليها، وبهذه الوضعية التي نطرحها ينتظم العام الدراسي".

وتابع: "ثالثا قال الوزير أن الأساتذة مسؤولون عن ضياع العام الدراسي، في حين أن النائب حمادة وفي إطلالة إعلامية سأل ذات السؤال بشكل مباشر وأجاب بشكل واضح أن السلطة السياسية والحكومة اللبنانية يقع على عاتقهم ضياع العام الدراسي".
© Sputnik . Abed.K Bayتظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية " العام الدراسي انتهى"
تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية العام الدراسي انتهى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية " العام الدراسي انتهى"
© Sputnik . Abed.K Bay
وحول ضياع العام الدراسي، قال همدر إنه وبرأيه الخاص "العام الدراسي انتهى ولا يوجد امتحانات رسمية وهذا ليس قرارا نهائيا، لأنه بالمنطق العام الدراسي أصبح في أواخره والإضراب مستمر منذ أشهر دون تعاطي جدي من قبل السلطة السياسية، بل تم التعاطي مع الموضوع عبر بث أكاذيب حول انتظام العام الدراسي دون الرجوع إلى رأي الأكثرية، وعدم الانتظام في التعليم الثانوي تجاوز الـ80%، وقوفنا اليوم هو لحماية المدرسة الرسمية والعام الدراسي لأننا جميعنا معنيين، وآلاف الطلاب ليس لديهم القدرة المادية على التعلم إلا بالمدرسة الرسمية، وضياعها هو بمثابة خراب للبلاد".
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