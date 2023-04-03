https://sputnikarabic.ae/20230403/لبنان-تظاهرة-للأساتذة-أمام-وزارة-التربية-العام-الدراسي-انتهى-1075468708.html

لبنان... تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية "العام الدراسي انتهى"

لبنان... تظاهرة للأساتذة أمام وزارة التربية "العام الدراسي انتهى"

نفذ أساتذة الملاك في التعليم الرسمي اللبناني تظاهرة مركزية أمام وزارة التربية في بيروت، اليوم الاثنين، وذلك للمطالبة بحقوقهم و"حماية التعليم". 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T10:59+0000

2023-04-03T10:59+0000

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وتوافد الأساتذة إلى وزارة التربية من جميع المناطق اللبنانية، رافعين شعارات تطالب بدولرة الرواتب وتحسين الطبابة وبدل النقل.وفي هذا السياق، قال الأستاذ في ملاك التعليم الثانوي وسام همدر لـ"سبوتنيك"، إن "سبب الوقفة اليوم هو لرفع الصوت بوجه إهمال السلطة، لأنها أخذت قرار بالضغط على الموظفين لحضهم على ترك الوظيفة العامة للأسف، ونحن تلقينا خبر قرارهم من خلال مسؤولين".وأضاف: "بالنسبة لنا، يقع على عاتقنا مسؤوليات، الأولى هي المسؤولية تجاه حقوقنا وحقوق زملائنا والثانية تجاه الوطن، لأننا اليوم إذا تساهلنا بحقوقنا لا نستطيع التساهل بحقوق شعبنا، وعندما نساهم بضرب المدرسة الرسمية نكون قد ساهمنا بالقضاء على الشعب، والأستاذ هو العمود الفقري للمدرسة".وتابع: "اليوم لا نستطيع المحافظة على المدرسة الرسمية في ظل وجود خطر على حياة الأستاذ، أي عندما يتم إعطاء الأساتذة راتب لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي يبلغ 9 ملايين ليرة لبنانية، وهو راتب لا يؤمن المقومات الأساسية للحياة، بالإضافة إلى أن الطبابة تبخرت لأن التغطية لها كانت تؤمن بنسبة 90% عبر تعاونية موظفي الدولة و10% على الأستاذ في ملاك التعليم الثانوي، واليوم الأستاذ أصبح يتوجب عليه تغطية أكثر من 90% من الطبابة على نفقته الخاصة، لذلك كيف يتم الطلب من الأستاذ الاستمرار في التعليم دون راتب لا يكفيه ودون طبابة".وتابع: "ثالثا قال الوزير أن الأساتذة مسؤولون عن ضياع العام الدراسي، في حين أن النائب حمادة وفي إطلالة إعلامية سأل ذات السؤال بشكل مباشر وأجاب بشكل واضح أن السلطة السياسية والحكومة اللبنانية يقع على عاتقهم ضياع العام الدراسي".وحول ضياع العام الدراسي، قال همدر إنه وبرأيه الخاص "العام الدراسي انتهى ولا يوجد امتحانات رسمية وهذا ليس قرارا نهائيا، لأنه بالمنطق العام الدراسي أصبح في أواخره والإضراب مستمر منذ أشهر دون تعاطي جدي من قبل السلطة السياسية، بل تم التعاطي مع الموضوع عبر بث أكاذيب حول انتظام العام الدراسي دون الرجوع إلى رأي الأكثرية، وعدم الانتظام في التعليم الثانوي تجاوز الـ80%، وقوفنا اليوم هو لحماية المدرسة الرسمية والعام الدراسي لأننا جميعنا معنيين، وآلاف الطلاب ليس لديهم القدرة المادية على التعلم إلا بالمدرسة الرسمية، وضياعها هو بمثابة خراب للبلاد".

https://sputnikarabic.ae/20230305/لبنان-عودة-جزئية-للتعليم-في-المدارس-الرسمية-1074361539.html

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