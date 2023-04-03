https://sputnikarabic.ae/20230403/لبنان-يحقق-في-اختلاس-نحو-300-ألف-دولار-من-سفارته-في-أوكرانيا-1075476359.html

لبنان يحقق في اختلاس نحو 300 ألف دولار من سفارته في أوكرانيا

لبنان يحقق في اختلاس نحو 300 ألف دولار من سفارته في أوكرانيا

أجرى القضاء اللبناني تحقيقا، بشأن اختلاس مبلغ يقدّر بـ318 ألف دولار أمريكي، من السفارة اللبنانية في أوكرانيا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T13:56+0000

2023-04-03T13:56+0000

2023-04-03T13:56+0000

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كشف عن ذلك مسؤول قضائي في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وأشار المسؤول إلى أنه "منذ شهر سبتمبر/ أيلول، ظهرت شبهات الاختلاس، وفتح القضاء تحقيقات بشأنها في وقت لاحق، وتم بموجبها استجواب السفير، علي ضاهر، الذي أُبعد عن السفارة، لعدة مرات".وأضاف أن "الاختلاس طال صندوق السفارة، الذي يتغذى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا، ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها".وأفصح المسؤول القضائي أن "المساعد اختفى عن الأنظار، بعد حضوره جلسة استجواب واحدة، لتصدر النيابة العامة التمييزية إثر ذلك "بلاغ بحث وتحرّ بحقه، وقرارا بمنعه من السفر مع زوجته الأوكرانية".وتابع:في سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي في بيروت لـ"فرانس برس"، أنه "ثمة تحقيقات قضائية جارية بشأن قضية مالية في سفارة أوكرانيا".ولفت إلى أن العمل معلّق أساسا في السفارة اللبنانية في كييف، على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأوضح أنه "يجري حاليا تخفيض النفقات وعدد الموظفين لتقليل العبء قدر المستطاع"، بحسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230301/بيان-رسمي-بشأن-أنباء-تجنيد-لاجئين-فلسطينيين-من-لبنان-للقتال-في-أوكرانيا-1074167907.html

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