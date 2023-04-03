https://sputnikarabic.ae/20230403/مجلس-الشورى-السعودي-يصدر-قرارا-بتقنين-التعويضات-الخاصة-بالأراضي-المقتطعة-للمنفعة-العامة-1075482354.html

مجلس الشورى السعودي يصدر قرارا بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي المقتطعة للمنفعة العامة

مجلس الشورى السعودي يصدر قرارا بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي المقتطعة للمنفعة العامة

أصدر مجلس الشورى السعودي قرارا بتقنين التعويضات الخاصة بالأراضي التي يتم اقتطاعها من أصحابها من أجل المنفعة العامة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T15:43+0000

2023-04-03T15:43+0000

2023-04-03T16:02+0000

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ووفق بيان نشرته جريدة "عكاظ"، أصدر المجلس في جلسته، اليوم الاثنين، قراره "بالموافقة على تعديل الفقرة (هـ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/‏‏‏11/‏‏‏1392، الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و(23) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1/‏‏‏6/‏‏‏1360".جاء ذلك خلال استعراض المجلس السعودي لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي.وقرر المجلس إضافة نص إلى الفقرة (هـ) لتصبح على النحو الآتي: "لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها 33% من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض".وأضاف القرار: "كما لا يشمل ما يعتبر من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة 33% أو تجاوزتها وما يخصص من مساحات تزيد على نسبة 33% لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة وما يتنازل عنه مالك المخطط - أو منْ يمثله نظاماً - من نسبة تزيد على 33% عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة، ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها".طالع أيضا: مجلس الشورى السعودي يناقش الفساد والإعلام والحج

https://sputnikarabic.ae/20201001/مجلس-الشورى-السعودي-يوافق-على-فرض-عقوبة-التشهير-بالمتحرشين-1046699552.html

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