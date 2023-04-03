https://sputnikarabic.ae/20230403/مجهولون-يحيدون-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1075487411.html
مجهولون يحيدون مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
مجهولون يحيدون مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
تم تحييد مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي وأصيب آخرون بجروح في عمليات استهداف جديدة، شرقي سوريا، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الأيام الماضية وتزامنت مع... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T18:19+0000
2023-04-03T18:19+0000
2023-04-03T18:19+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073877097_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_d6ab54310fc71c1bc8c05956f8c0b1c0.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن مسلحا من قوات "قسد" الموالية للجيش الامريكي قُتل وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، اليوم الاثنين 3 نيسان/ أبريل.وتابعت المصادر أن "مسلحين يرجح أنهم من أبناء القبائل العربية نفذوا هجوماً بالأسلحة الرشاشة، استهدف سيارة عسكرية نوع (فان - أتش وان) تابعة لقوات "قسد" في منطقة (47) بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى لمقتل مسلح وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج".في حين نقلت مصادر محلية في ريف دير الزور لــ"سبوتنيك" أن مسلحا من قوات "الأسايش"، الذراع الأمني لقوات "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي، قُتل وهو من أبناء قرية المويلح، في قرية غربية شمالي محافظة ديرالزور، بعد ظهر اليوم الاثنين، على يد مسلحين يرجح بأنهم من أبناء القبائل العربية، حيث جرى استهدافه بالرصاص المباشر.وقالت مصادر عشائرية لــ"سبوتنيك" إن المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا قبل أربع وخمس سنوات من منازلهم أو على حواجز قوات "قسد" أو من قبل الجيش الأمريكي عبر إنزالات جوية دون توجيه تهمة لهم، حيث كانوا معتقلين في سجون غير معروفة وفي مواقع متعددة، حيث كان عدد منهم قاصرين عند اعتقالهم.وتابعت المصادر: "عملية الإفراج عن المعتقلين تأتي في ظل توسع عمليات الرفض الشعبي والعشائري لتصرفات وممارسات الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له من قوات "قسد" ضد أبناء القبائل العربية، مع توقعات بزيادة عدد دفعات المفرج عنهم خلال الفترة المقبلة لتخفيف الغضب الشعبي".
https://sputnikarabic.ae/20230403/تفجير-يستهدف-حافلة-لنقل-موظفي-معبر-حدودي-سوري-أردني-1075485784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073877097_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_02c24411f4256394db918ad81c5f1a65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مجهولون يحيدون مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
تابعنا عبر
تم تحييد مجموعة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي وأصيب آخرون بجروح في عمليات استهداف جديدة، شرقي سوريا، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الأيام الماضية وتزامنت مع تعرض القواعد الأمريكية للقصف الصاروخي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن مسلحا من قوات "قسد" الموالية للجيش الامريكي قُتل وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، اليوم الاثنين 3 نيسان/ أبريل.
وتابعت المصادر أن "مسلحين يرجح أنهم من أبناء القبائل العربية نفذوا هجوماً بالأسلحة الرشاشة، استهدف سيارة عسكرية نوع (فان - أتش وان) تابعة لقوات "قسد" في منطقة (47) بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى لمقتل مسلح وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج".
في حين نقلت مصادر محلية في ريف دير الزور لــ"سبوتنيك" أن مسلحا من قوات "الأسايش"، الذراع الأمني لقوات "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي، قُتل وهو من أبناء قرية المويلح، في قرية غربية شمالي محافظة ديرالزور، بعد ظهر اليوم الاثنين، على يد مسلحين يرجح بأنهم من أبناء القبائل العربية، حيث جرى استهدافه بالرصاص المباشر.
وارتفع عدد أبناء القبائل العربية الذين تم الإفراج عنهم من سجون "قسد" والجيش الأمريكي، خلال الساعات الماضية، إلى 35 شخصاً بينهم عدد من الشبان بعد أن قضوا في السجون من 4 إلى 5 سنوات متواصلة دون توجيه أي تهمة لهم وجميعهم من أبناء ريف دير الزور، وذلك بعد الإفراج عن دفعة جديدة بلغت 20 شخصاً، عصر الاثنين.
وقالت مصادر عشائرية لــ"سبوتنيك" إن المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا قبل أربع وخمس سنوات من منازلهم أو على حواجز قوات "قسد" أو من قبل الجيش الأمريكي عبر إنزالات جوية دون توجيه تهمة لهم، حيث كانوا معتقلين في سجون غير معروفة وفي مواقع متعددة، حيث كان عدد منهم قاصرين عند اعتقالهم.
وتابعت المصادر: "عملية الإفراج عن المعتقلين تأتي في ظل توسع عمليات الرفض الشعبي والعشائري لتصرفات وممارسات الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له من قوات "قسد"
ضد أبناء القبائل العربية، مع توقعات بزيادة عدد دفعات المفرج عنهم خلال الفترة المقبلة لتخفيف الغضب الشعبي".