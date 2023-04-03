عربي
https://sputnikarabic.ae/20230403/مراسل-سبوتنيك-مقتل-مدنيين-اثنين-في-العدوان-الإسرائيلي-على-جنوب-دمشق-1075492478.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق.. فيديو
مراسل "سبوتنيك": مقتل مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق.. فيديو
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه العدوان الإسرائيلي نُفذ برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T22:35+0000
2023-04-03T22:54+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
عدوان إسرائيلي
دمشق
مقتل عسكريين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_bf062f604f424fb7102e699552239d05.jpg
وأشار المصدر العسكري إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها.وكشف المصدر العسكري لمراسل "سبوتنيك"، أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.وكشف المصدر العسكري لمراسل "سبوتنيك"، أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.والهجوم الإسرائيلي هو الرابع في أقل من أسبوع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية العاصمة السورية دمشق وريفها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويوم أمس الأحد، شنت إسرائيل عدوانا جديدا على مدينة حمص وريفها مما تسبب في إصابة 5 عسكريين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2dedb437da7e0bcebb136583c801b71e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, دمشق, مقتل عسكريين
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, دمشق, مقتل عسكريين

مراسل "سبوتنيك": مقتل مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق.. فيديو

22:35 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 22:54 GMT 03.04.2023)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه العدوان الإسرائيلي نُفذ برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية.
وأشار المصدر العسكري إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها.
وكشف المصدر العسكري لمراسل "سبوتنيك"، أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.
وكشف المصدر العسكري لمراسل "سبوتنيك"، أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.
والهجوم الإسرائيلي هو الرابع في أقل من أسبوع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية العاصمة السورية دمشق وريفها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويوم أمس الأحد، شنت إسرائيل عدوانا جديدا على مدينة حمص وريفها مما تسبب في إصابة 5 عسكريين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала