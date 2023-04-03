https://sputnikarabic.ae/20230403/مراسل-سبوتنيك-مقتل-مدنيين-اثنين-في-العدوان-الإسرائيلي-على-جنوب-دمشق-1075492478.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق.. فيديو
مراسل "سبوتنيك": مقتل مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق.. فيديو
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه العدوان الإسرائيلي نُفذ برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T22:35+0000
2023-04-03T22:35+0000
2023-04-03T22:54+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
عدوان إسرائيلي
دمشق
مقتل عسكريين
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وأشار المصدر العسكري إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها.وكشف المصدر العسكري لمراسل "سبوتنيك"، أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.وكشف المصدر العسكري لمراسل "سبوتنيك"، أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.والهجوم الإسرائيلي هو الرابع في أقل من أسبوع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية العاصمة السورية دمشق وريفها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويوم أمس الأحد، شنت إسرائيل عدوانا جديدا على مدينة حمص وريفها مما تسبب في إصابة 5 عسكريين.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, دمشق, مقتل عسكريين
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, دمشق, مقتل عسكريين
مراسل "سبوتنيك": مقتل مدنيين اثنين في العدوان الإسرائيلي على جنوب دمشق.. فيديو
22:35 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 22:54 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه العدوان الإسرائيلي نُفذ برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية.
وأشار المصدر العسكري إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها
.
وكشف المصدر العسكري لمراسل "سبوتنيك"، أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية
.
وكشف المصدر العسكري لمراسل "سبوتنيك"، أن العدوان أدى إلى مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.
والهجوم الإسرائيلي هو الرابع في أقل من أسبوع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية العاصمة السورية دمشق وريفها يومي الخميس والجمعة الماضيين، ويوم أمس الأحد، شنت إسرائيل عدوانا جديدا على مدينة حمص وريفها مما تسبب في إصابة 5 عسكريين.