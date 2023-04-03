https://sputnikarabic.ae/20230403/مسؤول-سابق-بالبنتاغون-يتوقع-أن-تتحول-دبابات-الغرب-في-أوكرانيا-إلى-هباء-منثور-1075483011.html
مسؤول سابق بالبنتاغون يتوقع أن تتحول دبابات الغرب في أوكرانيا إلى "هباء منثور"
مسؤول سابق بالبنتاغون يتوقع أن تتحول دبابات الغرب في أوكرانيا إلى "هباء منثور"
توقع أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، مصيرا مظلما للدبابات الغربية الموردة إلى أوكرانيا حيث أنها "ستتحول إلى رماد". 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T16:00+0000
2023-04-03T16:00+0000
2023-04-03T16:00+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وأشار مساعد وكيل وزارة الدفاع السابق، ستيفن بريان، في مقال في مجلة "ويبون أند ستراتيجي"، إلى عيوب الدبابات الألمانية والبريطانية والأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا أو سيتم نقلها في المستقبل.ووفقًا لمسؤول البنتاغون السابق، فإن الروس يدركون جيدًا أوجه القصور هذه، حيث تم كشف هذه الثغرات خلال المعارك في العراق وسوريا، عندما دمر مسلحون إسلاميون دبابات "أبرامز" ودبابات "ليوبارد" بذخيرة قديمة.وفي وقت سابق، ذكر بريان أن محاولة أوكرانيا المحتملة لشن هجوم على شبه جزيرة القرم بدعم من الولايات المتحدة ستتحول إلى كارثة بالنسبة لأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230403/مشاهد-حصرية-من-عدسة-جندي-روسي-توثق-اقتحام-مقرات-العدو-فيديو-1075470481.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
مسؤول سابق بالبنتاغون يتوقع أن تتحول دبابات الغرب في أوكرانيا إلى "هباء منثور"
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توقع أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، مصيرا مظلما للدبابات الغربية الموردة إلى أوكرانيا حيث أنها "ستتحول إلى رماد".
وأشار مساعد وكيل وزارة الدفاع السابق، ستيفن بريان، في مقال في مجلة "ويبون أند ستراتيجي
"، إلى عيوب الدبابات الألمانية والبريطانية والأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا أو سيتم نقلها في المستقبل.
لا يوجد لدى أي منهم أنظمة حماية نشطة - وهي طريقة مهمة لحماية الدبابات والأطقم من الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات، بدلاً من ذلك، يعتمدون على دروع دبابة مدمجة.
ووفقًا لمسؤول البنتاغون السابق، فإن الروس يدركون جيدًا أوجه القصور هذه، حيث تم كشف هذه الثغرات خلال المعارك في العراق وسوريا، عندما دمر مسلحون إسلاميون دبابات "أبرامز" ودبابات "ليوبارد" بذخيرة قديمة.
لقد أصبح من المرجح بشكل متزايد أن تتحول العديد من دبابات القتال من أوروبا والولايات المتحدة إلى الرماد جنبًا إلى جنب مع أطقمها.
وفي وقت سابق، ذكر بريان أن محاولة أوكرانيا
المحتملة لشن هجوم على شبه جزيرة القرم بدعم من الولايات المتحدة ستتحول إلى كارثة بالنسبة لأوروبا.