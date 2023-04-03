عربي
https://sputnikarabic.ae/20230403/مسؤول-سابق-بالبنتاغون-يتوقع-أن-تتحول-دبابات-الغرب-في-أوكرانيا-إلى-هباء-منثور-1075483011.html
مسؤول سابق بالبنتاغون يتوقع أن تتحول دبابات الغرب في أوكرانيا إلى "هباء منثور"
مسؤول سابق بالبنتاغون يتوقع أن تتحول دبابات الغرب في أوكرانيا إلى "هباء منثور"
توقع أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، مصيرا مظلما للدبابات الغربية الموردة إلى أوكرانيا حيث أنها "ستتحول إلى رماد". 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T16:00+0000
2023-04-03T16:00+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062458949_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b54a3847b0663aaea220ffcbc778758.jpg
وأشار مساعد وكيل وزارة الدفاع السابق، ستيفن بريان، في مقال في مجلة "ويبون أند ستراتيجي"، إلى عيوب الدبابات الألمانية والبريطانية والأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا أو سيتم نقلها في المستقبل.ووفقًا لمسؤول البنتاغون السابق، فإن الروس يدركون جيدًا أوجه القصور هذه، حيث تم كشف هذه الثغرات خلال المعارك في العراق وسوريا، عندما دمر مسلحون إسلاميون دبابات "أبرامز" ودبابات "ليوبارد" بذخيرة قديمة.وفي وقت سابق، ذكر بريان أن محاولة أوكرانيا المحتملة لشن هجوم على شبه جزيرة القرم بدعم من الولايات المتحدة ستتحول إلى كارثة بالنسبة لأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230403/مشاهد-حصرية-من-عدسة-جندي-روسي-توثق-اقتحام-مقرات-العدو-فيديو-1075470481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062458949_167:0:1127:720_1920x0_80_0_0_a7c7d0cc99dffa8b4e05d75a5599f4c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

مسؤول سابق بالبنتاغون يتوقع أن تتحول دبابات الغرب في أوكرانيا إلى "هباء منثور"

16:00 GMT 03.04.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور دبابة أوكرانية مدمرة
 دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
توقع أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، مصيرا مظلما للدبابات الغربية الموردة إلى أوكرانيا حيث أنها "ستتحول إلى رماد".
وأشار مساعد وكيل وزارة الدفاع السابق، ستيفن بريان، في مقال في مجلة "ويبون أند ستراتيجي"، إلى عيوب الدبابات الألمانية والبريطانية والأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا أو سيتم نقلها في المستقبل.

لا يوجد لدى أي منهم أنظمة حماية نشطة - وهي طريقة مهمة لحماية الدبابات والأطقم من الأسلحة الحديثة المضادة للدبابات، بدلاً من ذلك، يعتمدون على دروع دبابة مدمجة.

ووفقًا لمسؤول البنتاغون السابق، فإن الروس يدركون جيدًا أوجه القصور هذه، حيث تم كشف هذه الثغرات خلال المعارك في العراق وسوريا، عندما دمر مسلحون إسلاميون دبابات "أبرامز" ودبابات "ليوبارد" بذخيرة قديمة.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
مشاهد حصرية من عدسة جندي روسي توثق اقتحام مقرات العدو... فيديو
11:48 GMT

لقد أصبح من المرجح بشكل متزايد أن تتحول العديد من دبابات القتال من أوروبا والولايات المتحدة إلى الرماد جنبًا إلى جنب مع أطقمها.

وفي وقت سابق، ذكر بريان أن محاولة أوكرانيا المحتملة لشن هجوم على شبه جزيرة القرم بدعم من الولايات المتحدة ستتحول إلى كارثة بالنسبة لأوروبا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала