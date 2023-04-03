https://sputnikarabic.ae/20230403/مستشار-عسكري-أوكراني-يحدد-نوع-الطائرات-التي-تريدها-بلاده-من-الغرب-1075488617.html
مستشار عسكري أوكراني يحدد نوع الطائرات التي تريدها بلاده من الغرب
مستشار عسكري أوكراني يحدد نوع الطائرات التي تريدها بلاده من الغرب
قال يوري إغنات، مستشار قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، إن البلاد فيها ثلاثة ألوية من مقاتلات "ميغ 29". 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T19:42+0000
2023-04-03T19:42+0000
2023-04-03T19:42+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأعلن إغنات ذلك على الهواء عبر قناة كييف التلفزيونية، ووفقا له، فإن نقل طائرات حديثة إلى أوكرانيا سيعتبر "خطوة تاريخية".ونقل إعلام غربي، في وقت سابق، عن أوساط عسكرية أوكرانية وقوع خسائر بين "أفضل الطيارين" الذين يمكنهم تعلم قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية إذا تم تزويد كييف بهم.وقال الرائد الأوكراني فاديم فوروشيلوف لصحيفة "التليغراف"، يوم أمس الأحد، إن "القوات الروسية تعمل باستمرار على تغيير التكتيكات وتنصب الفخاخ للطائرات".
https://sputnikarabic.ae/20230329/سناتور-جمهوري-أمريكي-يعلن-تأييده-التصعيد-مع-روسيا-وتسليم-كييف-مقاتلات-إف-16-1075304766.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مستشار عسكري أوكراني يحدد نوع الطائرات التي تريدها بلاده من الغرب
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قال يوري إغنات، مستشار قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، إن البلاد فيها ثلاثة ألوية من مقاتلات "ميغ 29".
وأعلن إغنات ذلك على الهواء عبر قناة كييف التلفزيونية، ووفقا له، فإن نقل طائرات حديثة إلى أوكرانيا سيعتبر "خطوة تاريخية".
وقال إغنات أيضًا إن البلاد تتوقع استلام مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16"، وليس طائرات "ميراج" و"تورنادو" و"ميغ".
ونقل إعلام غربي
، في وقت سابق، عن أوساط عسكرية أوكرانية وقوع خسائر بين "أفضل الطيارين" الذين يمكنهم تعلم قيادة مقاتلات "إف-16" الأمريكية إذا تم تزويد كييف بهم.
وقال الرائد الأوكراني فاديم فوروشيلوف لصحيفة "التليغراف"، يوم أمس الأحد، إن "القوات الروسية تعمل باستمرار على تغيير التكتيكات وتنصب الفخاخ للطائرات".