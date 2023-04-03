https://sputnikarabic.ae/20230403/مشاهد-حصرية-من-عدسة-جندي-روسي-توثق-اقتحام-مقرات-العدو-فيديو-1075470481.html
مشاهد حصرية من عدسة جندي روسي توثق اقتحام مقرات العدو... فيديو
مشاهد حصرية من عدسة جندي روسي توثق اقتحام مقرات العدو... فيديو
لطالما حاولت شاشات السينما والأفلام الهوليودية إنتاج أعمال تحاكي من خلالها المعارك الحامية الوطيس، التاريخية منها والخيالية على حد سواء مثل "حرب النجوم" وما... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T11:48+0000
2023-04-03T11:48+0000
2023-04-03T11:48+0000
روسيا
رصد عسكري
نادي الفيديو
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وتستخدم شركات الإنتاج السينمائي مؤثرات خاصة لتجسيد الواقع قدر المستطاع، كبرامج تعديل الفيديو والسوائل المشابهة للون الدم والمكياج وغيرها، وفي حال كان المشهد خطيرا يستعين أبطال الفيلم بممثل بديل (دوبلير) كي يتجنبوا المخاطرة بحياتهم.ولكن العملية العسكرية في أوكرانيا أظهرت أبطالا حقيقيين يصنعون الحدث الذي يلهم غيرهم لصناعة محتوى يواكب تضحياتهم وشجاعتهم.وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد حصرية من قلب المعارك على جبهة سفاتوفو في لوغانسك، حيث أنه من خلالها استطاعت القوات الروسية السيطرة على عدة معاقل للقوات الأوكرانية، وأسفرت العملية عن مقتل نحو 50 عسكريا أوكرانيًا، وأسر 5 آخرين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
مشاهد حصرية من عدسة جندي روسي توثق اقتحام مقرات العدو... فيديو
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حصري
لطالما حاولت شاشات السينما والأفلام الهوليودية إنتاج أعمال تحاكي من خلالها المعارك الحامية الوطيس، التاريخية منها والخيالية على حد سواء مثل "حرب النجوم" وما إلى ذلك.
وتستخدم شركات الإنتاج السينمائي مؤثرات خاصة لتجسيد الواقع قدر المستطاع، كبرامج تعديل الفيديو والسوائل المشابهة للون الدم والمكياج وغيرها، وفي حال كان المشهد خطيرا يستعين أبطال الفيلم بممثل بديل (دوبلير) كي يتجنبوا المخاطرة بحياتهم.
ولكن العملية العسكرية في أوكرانيا أظهرت أبطالا حقيقيين يصنعون الحدث الذي يلهم غيرهم لصناعة محتوى يواكب تضحياتهم وشجاعتهم.
وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد حصرية من قلب المعارك على جبهة سفاتوفو في لوغانسك، حيث أنه من خلالها استطاعت القوات الروسية
السيطرة على عدة معاقل للقوات الأوكرانية، وأسفرت العملية عن مقتل نحو 50 عسكريا أوكرانيًا، وأسر 5 آخرين.