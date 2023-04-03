https://sputnikarabic.ae/20230403/مصر-والسودان-ينفذان-تدريبا-بحريا-مشتركا-معلومات-عن-أسطولي-الدولتين-1075478631.html
مصر والسودان ينفذان تدريبا بحريا مشتركا... معلومات عن أسطولي الدولتين
مصر والسودان ينفذان تدريبا بحريا مشتركا... معلومات عن أسطولي الدولتين
يصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 12 عالميا، بينما يصنف الأسطول السوداني في المرتبة رقم 66 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T15:07+0000
2023-04-03T15:07+0000
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وبينما يمتلك الأسطول المصري 245 وحدة بحرية، فإن الأسطول السوداني يمتلك 18 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ما هي أنواع الوحدات البحرية التي يمتلكها الأسطول المصري؟وتشير إحصائيات الموقع إلى أن الأسطول السوداني يمتلك 10 سفن دورية تجعلها في المرتبة رقم 47 عالميا في هذا السلاح.ويصنف الجيش المصري بجميع أسلحته في المرتبة رقم 14 عالميا ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بـ 4.3 مليار دولار، بينما يصنف الجيش السوداني بصورة عامة في المرتبة الـ 75 عالميا ويقدر إنفاقه الدفاعي بـ 287 مليون دولار فقط.ونفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية تدريبات بحرية مشتركة، خلال الأيام الماضية، في قاعدة بورسودان، وشملت التدريب على مواجهة تهديدات غير نمطية.
https://sputnikarabic.ae/20230403/مصر-والسودان-ينفذان-تدريبا-بحريا-مشتركا-1075473893.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/في-ذكرى-حرب-الـ-10-من-رمضان-مقارنة-بين-الجيشين-المصري-والإسرائيلي-في-2023-1075445247.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار
مصر والسودان ينفذان تدريبا بحريا مشتركا... معلومات عن أسطولي الدولتين
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يصنف الأسطول الحربي المصري في المرتبة رقم 12 عالميا، بينما يصنف الأسطول السوداني في المرتبة رقم 66 بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم.
وبينما يمتلك الأسطول المصري 245 وحدة بحرية، فإن الأسطول السوداني يمتلك 18 وحدة بحرية، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
ما هي أنواع الوحدات البحرية التي يمتلكها الأسطول المصري؟
حاملتا مروحيات تجعل مصر
في المرتبة الرابعة عالميا في هذا السلاح.
13 فرقاطة تجعل مصر في المرتبة رقم 5 عالميا بين أضخم قوات الفرقاطات في العالم.
7 كورفيتات تجعل الأسطول المصري يصنف في المرتبة الـ 8 عالميا.
8 غواصات تجعل قوة الغواصات المصرية في المرتبة الـ 13 عالميا.
48 سفينة دورية تجعل مصر في المرتبة الـ 17 عالميا في هذا السلاح.
23 كاسحة ألغام بحرية تجعل مصر في المرتبة الـ 3 عالميا من حيث حجم كاسحات الألغام التي يملكها أسطولها الحربي.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن الأسطول السوداني
يمتلك 10 سفن دورية تجعلها في المرتبة رقم 47 عالميا في هذا السلاح.
ويصنف الجيش المصري بجميع أسلحته في المرتبة رقم 14 عالميا ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بـ 4.3 مليار دولار، بينما يصنف الجيش السوداني بصورة عامة في المرتبة الـ 75 عالميا ويقدر إنفاقه الدفاعي بـ 287 مليون دولار فقط.
ونفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية تدريبات بحرية مشتركة
، خلال الأيام الماضية، في قاعدة بورسودان، وشملت التدريب على مواجهة تهديدات غير نمطية.