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مصر والسودان ينفذان تدريبا بحريا مشتركا
مصر والسودان ينفذان تدريبا بحريا مشتركا
نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية، اليوم الاثنين، التدريب المشترك (SUD-EGY-T-1) في مجال الأمن البحري والتصدي للتهديدات غير النمطية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T13:02+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن التدريب المشترك تم على مدار عدة أيام في القاعدة البحرية في بورسودان في جمهورية السودان.واشتمل التدريب على محاضرات وورش عمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية.ويهدف التدريب إلى الخروج بعدد من التوصيات التي تعزز من الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر.ويأتي التدريب (SUD-EGY-T-1) في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكرى في مختلف المجالات.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على متانة العلاقات بين شعبي مصر والسودان وأهمية ترقيتها لآفاق أرحب.جاء هذا خلال لقائه بوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقال البرهان إن بلاده حريصة على استمرار التعاون المشترك مع مصر في مجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل.ونقل الوزير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة، وحرصه على دعم بلاده لمسيرة العلاقات مع السودان في مختلف المجالات لا سيما مجالات المياه والري.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, الأخبار

مصر والسودان ينفذان تدريبا بحريا مشتركا

13:02 GMT 03.04.2023
© AFP 2023 / FRED TANNEAUالفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية
الفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / FRED TANNEAU
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نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية، اليوم الاثنين، التدريب المشترك (SUD-EGY-T-1) في مجال الأمن البحري والتصدي للتهديدات غير النمطية.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن التدريب المشترك تم على مدار عدة أيام في القاعدة البحرية في بورسودان في جمهورية السودان.
واشتمل التدريب على محاضرات وورش عمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية.
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ويهدف التدريب إلى الخروج بعدد من التوصيات التي تعزز من الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر.
ويأتي التدريب (SUD-EGY-T-1) في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكرى في مختلف المجالات.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على متانة العلاقات بين شعبي مصر والسودان وأهمية ترقيتها لآفاق أرحب.
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جاء هذا خلال لقائه بوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال البرهان إن بلاده حريصة على استمرار التعاون المشترك مع مصر في مجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل.
ونقل الوزير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة، وحرصه على دعم بلاده لمسيرة العلاقات مع السودان في مختلف المجالات لا سيما مجالات المياه والري.
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