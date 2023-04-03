https://sputnikarabic.ae/20230403/ممثل-خامنئي-يتوعد-إسرائيل-ويؤكد-أن-جريمة-قتل-المستشارين-العسكريين-في-سوريا-لن-تمر-دون-رد-1075491308.html

ممثل خامنئي يتوعد إسرائيل ويؤكد أن جريمة قتل المستشارين العسكريين في سوريا لن تمر دون رد

ممثل خامنئي يتوعد إسرائيل ويؤكد أن جريمة قتل المستشارين العسكريين في سوريا لن تمر دون رد

أكد محمد رضا تويسركاني، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن "جريمة إسرائيل بقتل مستشارين في الحرس الثوري بسوريا لن تمر... 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T21:28+0000

2023-04-03T21:28+0000

2023-04-03T21:28+0000

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الحرس الثوري الإيراني

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وقال تويسركاني، في جلسة قرآنية بمقر القوة الجوفضائية للحرس الثوري، إن "استشهاد هذين الشهيدين المدافعين عن مراقد آل البيت عليهم السلام سيكون مقدمة لانتصارات كبيرة في هذا العام لكن هذه الجريمة لن تمر دون رد"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعه الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".وشن الطيران الإسرائيلي، فجر الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

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