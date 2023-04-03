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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/منظومة-الدفاع-الجوي-تور-إم1-تقضي-على-نحو-40-هدفا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1075456474.html
منظومة "تور-إم1" تقضي على نحو 40 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
منظومة "تور-إم1" تقضي على نحو 40 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
يستخدم جنود المنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية بنشاط أنظمة الصواريخ الذاتية الدفع من طراز "تور-إم1" لتغطية الوحدات الأرضية من هجمات العدو،... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T06:04+0000
2023-04-03T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا للوزارة، منذ بداية العملية الخاصة، قضت أطقم تور-إم1على أكثر من 40 هدفًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور مختلفة.قال قائد الوحدة الملقب بـ"مولنيا": "في ظروف استخدام الأسلحة الحديثة... عليك أن تعمل بحذر شديد"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".في الوقت نفسه، تحدث عن الخصائص البارزة لأنظمة تور المعدلة. يمكن لأطقم العمل أن تضرب بسهولة حتى الأهداف الصغيرة، والتي يصعب غالبًا اكتشافها والقضاء عليها، بمساعدة معدات الرادار المتقدمة.بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم العسكريون ببعض مهام الاستطلاع. على سبيل المثال، يقومون بجمع حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، وبالتالي زيادة الوعي بموارد العدو. تتيح هذه المعلومات العمل بكفاءة أكبر في المستقبل.
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رصد عسكري
رصد عسكري

منظومة "تور-إم1" تقضي على نحو 40 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

06:04 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 03.04.2023)
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
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يستخدم جنود المنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية بنشاط أنظمة الصواريخ الذاتية الدفع من طراز "تور-إم1" لتغطية الوحدات الأرضية من هجمات العدو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس.
وفقًا للوزارة، منذ بداية العملية الخاصة، قضت أطقم تور-إم1على أكثر من 40 هدفًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور مختلفة.
قال قائد الوحدة الملقب بـ"مولنيا": "في ظروف استخدام الأسلحة الحديثة... عليك أن تعمل بحذر شديد"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".
في الوقت نفسه، تحدث عن الخصائص البارزة لأنظمة تور المعدلة. يمكن لأطقم العمل أن تضرب بسهولة حتى الأهداف الصغيرة، والتي يصعب غالبًا اكتشافها والقضاء عليها، بمساعدة معدات الرادار المتقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم العسكريون ببعض مهام الاستطلاع. على سبيل المثال، يقومون بجمع حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، وبالتالي زيادة الوعي بموارد العدو. تتيح هذه المعلومات العمل بكفاءة أكبر في المستقبل.
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