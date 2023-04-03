https://sputnikarabic.ae/20230403/منظومة-الدفاع-الجوي-تور-إم1-تقضي-على-نحو-40-هدفا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1075456474.html
منظومة "تور-إم1" تقضي على نحو 40 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
منظومة "تور-إم1" تقضي على نحو 40 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
يستخدم جنود المنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية بنشاط أنظمة الصواريخ الذاتية الدفع من طراز "تور-إم1" لتغطية الوحدات الأرضية من هجمات العدو،... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T06:04+0000
2023-04-03T06:04+0000
2023-04-03T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا للوزارة، منذ بداية العملية الخاصة، قضت أطقم تور-إم1على أكثر من 40 هدفًا للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور مختلفة.قال قائد الوحدة الملقب بـ"مولنيا": "في ظروف استخدام الأسلحة الحديثة... عليك أن تعمل بحذر شديد"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".في الوقت نفسه، تحدث عن الخصائص البارزة لأنظمة تور المعدلة. يمكن لأطقم العمل أن تضرب بسهولة حتى الأهداف الصغيرة، والتي يصعب غالبًا اكتشافها والقضاء عليها، بمساعدة معدات الرادار المتقدمة.بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم العسكريون ببعض مهام الاستطلاع. على سبيل المثال، يقومون بجمع حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، وبالتالي زيادة الوعي بموارد العدو. تتيح هذه المعلومات العمل بكفاءة أكبر في المستقبل.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
منظومة "تور-إم1" تقضي على نحو 40 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
06:04 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
يستخدم جنود المنطقة العسكرية المركزية في القوات المسلحة الروسية بنشاط أنظمة الصواريخ الذاتية الدفع من طراز "تور-إم1" لتغطية الوحدات الأرضية من هجمات العدو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس.
وفقًا للوزارة، منذ بداية العملية الخاصة، قضت أطقم تور-إم1على أكثر من 40 هدفًا للقوات المسلحة
الأوكرانية على محاور مختلفة.
قال قائد الوحدة الملقب بـ"مولنيا": "في ظروف استخدام الأسلحة الحديثة... عليك أن تعمل بحذر شديد"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".
في الوقت نفسه، تحدث عن الخصائص البارزة لأنظمة تور المعدلة. يمكن لأطقم العمل أن تضرب بسهولة حتى الأهداف الصغيرة، والتي يصعب غالبًا اكتشافها والقضاء عليها، بمساعدة معدات الرادار المتقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم العسكريون ببعض مهام الاستطلاع. على سبيل المثال، يقومون بجمع حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، وبالتالي زيادة الوعي بموارد العدو. تتيح هذه المعلومات العمل بكفاءة أكبر في المستقبل.