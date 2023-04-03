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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/منظومة-بوك-الروسية-تدمر-قنبلة-ذكية-أمريكية-فيديو-1075455904.html
منظومة "بوك" الروسية تدمر قنبلة "ذكية" أمريكية... فيديو
منظومة "بوك" الروسية تدمر قنبلة "ذكية" أمريكية... فيديو
أسقطت أطقم منظومة الصواريخ الروسية "بوك" قذيفة صاروخية أمريكية GLSDB (قنبلة أرضية صغيرة القطر) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة، حسبما... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T05:15+0000
2023-04-03T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووفقًا للصحيفة، فإن منظومات "بوك" هي أساس نظام الدفاع الجوي بأكمله على محور أوغليدار. في غضون أسبوع، أسقطت هذه المنظومات عشرات القذائف.تمت برمجة جميع أنواع الأهداف الجوية تقريبًا في "بوك": مروحيات وطائرات وطائرات مسيرة. كما تمت إضافة ذخيرة GLSDB إليها الآن. تتميز بصغر حجمها - بطول 2 متر، الجزء الرأسي بقطر أقل من 20 سم، ومدى المقذوف نحو 150 كم. يتم وضع قنبلة موجهة أعلى المحرك من صواريخ هيمارس التي خرجت من الخدمة.وقال قائد طاقم منظومة "بوك" الملقب بـ"الثالث": "حلّق الهدف أولاً كهيمارس. في البداية ظننا أنه هو، لكن بعد فترة، على ما يبدو، انفصل المحرك. انخفضت السرعة بشكل كبير - إلى 220 م / ث وانخفض إلى ارتفاع نحو 10 كم".في اليوم السابق، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، ألكسندر غوردييف، إن الوحدات الروسية صدت هجومًا مشتركًا للقوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة راجمات على محور يوجنو دونيتسك. دمرت أطقم "إس-300" و"بوك" جميع الأهداف.
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رصد عسكري
رصد عسكري

منظومة "بوك" الروسية تدمر قنبلة "ذكية" أمريكية... فيديو

05:15 GMT 03.04.2023
© Sputnik . VLADIMER FEDORENKO / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . VLADIMER FEDORENKO
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أسقطت أطقم منظومة الصواريخ الروسية "بوك" قذيفة صاروخية أمريكية GLSDB (قنبلة أرضية صغيرة القطر) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".
ووفقًا للصحيفة، فإن منظومات "بوك" هي أساس نظام الدفاع الجوي بأكمله على محور أوغليدار. في غضون أسبوع، أسقطت هذه المنظومات عشرات القذائف.
تمت برمجة جميع أنواع الأهداف الجوية تقريبًا في "بوك": مروحيات وطائرات وطائرات مسيرة. كما تمت إضافة ذخيرة GLSDB إليها الآن. تتميز بصغر حجمها - بطول 2 متر، الجزء الرأسي بقطر أقل من 20 سم، ومدى المقذوف نحو 150 كم. يتم وضع قنبلة موجهة أعلى المحرك من صواريخ هيمارس التي خرجت من الخدمة.
وقال قائد طاقم منظومة "بوك" الملقب بـ"الثالث": "حلّق الهدف أولاً كهيمارس. في البداية ظننا أنه هو، لكن بعد فترة، على ما يبدو، انفصل المحرك. انخفضت السرعة بشكل كبير - إلى 220 م / ث وانخفض إلى ارتفاع نحو 10 كم".
في اليوم السابق، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، ألكسندر غوردييف، إن الوحدات الروسية صدت هجومًا مشتركًا للقوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة راجمات على محور يوجنو دونيتسك. دمرت أطقم "إس-300" و"بوك" جميع الأهداف.
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