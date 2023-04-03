https://sputnikarabic.ae/20230403/منظومة-بوك-الروسية-تدمر-قنبلة-ذكية-أمريكية-فيديو-1075455904.html
منظومة "بوك" الروسية تدمر قنبلة "ذكية" أمريكية... فيديو
منظومة "بوك" الروسية تدمر قنبلة "ذكية" أمريكية... فيديو
أسقطت أطقم منظومة الصواريخ الروسية "بوك" قذيفة صاروخية أمريكية GLSDB (قنبلة أرضية صغيرة القطر) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة، حسبما... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T05:15+0000
2023-04-03T05:15+0000
2023-04-03T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووفقًا للصحيفة، فإن منظومات "بوك" هي أساس نظام الدفاع الجوي بأكمله على محور أوغليدار. في غضون أسبوع، أسقطت هذه المنظومات عشرات القذائف.تمت برمجة جميع أنواع الأهداف الجوية تقريبًا في "بوك": مروحيات وطائرات وطائرات مسيرة. كما تمت إضافة ذخيرة GLSDB إليها الآن. تتميز بصغر حجمها - بطول 2 متر، الجزء الرأسي بقطر أقل من 20 سم، ومدى المقذوف نحو 150 كم. يتم وضع قنبلة موجهة أعلى المحرك من صواريخ هيمارس التي خرجت من الخدمة.وقال قائد طاقم منظومة "بوك" الملقب بـ"الثالث": "حلّق الهدف أولاً كهيمارس. في البداية ظننا أنه هو، لكن بعد فترة، على ما يبدو، انفصل المحرك. انخفضت السرعة بشكل كبير - إلى 220 م / ث وانخفض إلى ارتفاع نحو 10 كم".في اليوم السابق، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، ألكسندر غوردييف، إن الوحدات الروسية صدت هجومًا مشتركًا للقوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة راجمات على محور يوجنو دونيتسك. دمرت أطقم "إس-300" و"بوك" جميع الأهداف.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
منظومة "بوك" الروسية تدمر قنبلة "ذكية" أمريكية... فيديو
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أسقطت أطقم منظومة الصواريخ الروسية "بوك" قذيفة صاروخية أمريكية GLSDB (قنبلة أرضية صغيرة القطر) تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".
ووفقًا للصحيفة، فإن منظومات "بوك"
هي أساس نظام الدفاع الجوي بأكمله على محور أوغليدار. في غضون أسبوع، أسقطت هذه المنظومات عشرات القذائف.
تمت برمجة جميع أنواع الأهداف الجوية تقريبًا في "بوك": مروحيات وطائرات وطائرات مسيرة. كما تمت إضافة ذخيرة GLSDB إليها الآن. تتميز بصغر حجمها - بطول 2 متر، الجزء الرأسي بقطر أقل من 20 سم، ومدى المقذوف نحو 150 كم. يتم وضع قنبلة موجهة أعلى المحرك من صواريخ هيمارس التي خرجت من الخدمة.
وقال قائد طاقم منظومة "بوك" الملقب بـ"الثالث": "حلّق الهدف أولاً كهيمارس. في البداية ظننا أنه هو، لكن بعد فترة، على ما يبدو، انفصل المحرك. انخفضت السرعة بشكل كبير - إلى 220 م / ث وانخفض إلى ارتفاع نحو 10 كم".
في اليوم السابق، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك"، ألكسندر غوردييف، إن الوحدات الروسية صدت هجومًا مشتركًا للقوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة راجمات على محور يوجنو دونيتسك. دمرت أطقم "إس-300" و"بوك" جميع الأهداف.