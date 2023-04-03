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https://sputnikarabic.ae/20230403/موسكو-تستعد-لاجتماع-وزراء-خارجية-روسيا-وإيران-وسوريا-وتركيا-1075472712.html
موسكو تستعد لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا
موسكو تستعد لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو تستضيف سلسلة من المشاورات تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T12:39+0000
2023-04-03T12:39+0000
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وجاء في تصريحات الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "موسكو تستضيف سلسلة من المشاورات استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا".ولم تتم إضافة تفاصيل عن مواضيع هذه المشاورات.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء مباحثات الوفد السوري والإيراني، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيرًا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران، والذي سينطلق غدا الثلاثاء في روسيا.يذكر أن روسيا استضافت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بدء-مباحثات-وفدي-دمشق-وطهران-في-موسكو-تحضيرا-للقاء-الرباعي-بين-تركيا-وروسيا-وسوريا-وإيران-1075464160.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم

موسكو تستعد لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا

12:39 GMT 03.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو تستضيف سلسلة من المشاورات تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا.
وجاء في تصريحات الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "موسكو تستضيف سلسلة من المشاورات استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا".
ولم تتم إضافة تفاصيل عن مواضيع هذه المشاورات.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
بدء مباحثات وفدي دمشق وطهران في موسكو تحضيرا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران
09:14 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء مباحثات الوفد السوري والإيراني، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيرًا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران، والذي سينطلق غدا الثلاثاء في روسيا.
يذكر أن روسيا استضافت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
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