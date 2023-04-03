https://sputnikarabic.ae/20230403/موسكو-تستعد-لاجتماع-وزراء-خارجية-روسيا-وإيران-وسوريا-وتركيا-1075472712.html
موسكو تستعد لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا
موسكو تستعد لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو تستضيف سلسلة من المشاورات تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T12:39+0000
2023-04-03T12:39+0000
2023-04-03T12:39+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
إيران
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777747_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_84a450c5b09e6ad94b34954296276316.jpg
وجاء في تصريحات الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "موسكو تستضيف سلسلة من المشاورات استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا".ولم تتم إضافة تفاصيل عن مواضيع هذه المشاورات.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء مباحثات الوفد السوري والإيراني، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيرًا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران، والذي سينطلق غدا الثلاثاء في روسيا.يذكر أن روسيا استضافت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بدء-مباحثات-وفدي-دمشق-وطهران-في-موسكو-تحضيرا-للقاء-الرباعي-بين-تركيا-وروسيا-وسوريا-وإيران-1075464160.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777747_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9889beb6a3c3abe9f494cf0a8e9e56bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار سوريا اليوم
موسكو تستعد لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو تستضيف سلسلة من المشاورات تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا.
وجاء في تصريحات الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "موسكو تستضيف سلسلة من المشاورات استعدادا لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا".
ولم تتم إضافة تفاصيل عن مواضيع هذه المشاورات.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء مباحثات الوفد السوري والإيراني، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيرًا للقاء الرباعي بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران، والذي سينطلق غدا الثلاثاء في روسيا.
يذكر أن روسيا استضافت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضم وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.