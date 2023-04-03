https://sputnikarabic.ae/20230403/نائب-الرئيس-الإيراني-رئيسي-يسعى-لتلطيف-الأجواء-وتحسين-العلاقات-مع-دول-المنطقة-1075483240.html

نائب الرئيس الإيراني: رئيسي يسعى لتلطيف الأجواء وتحسين العلاقات مع دول المنطقة

نائب الرئيس الإيراني: رئيسي يسعى لتلطيف الأجواء وتحسين العلاقات مع دول المنطقة

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، محمد مخبر، إن رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي يسعى منذ انتخابه رئيسا للبلاد "لتلطيف الأجواء" مع دول المنطقة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T16:06+0000

2023-04-03T16:06+0000

2023-04-03T16:06+0000

العالم

العالم العربي

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073470620_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_ee02632d4432236a1b924538285c0bce.jpg

وأوضح مخبر، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن "الاستراتيجيات الرئيسية لرئيسي منذ اليوم الأول لانتخابه كرئيس للجمهورية هي تلطيف الأجواء وتحسين العلاقات مع دول المنطقة".وتابع: "هذا البرنامج ليس مصادفة وتم التخطيط له بالكامل بشكل مسبق وكان لا بد من القيام به وهو ما يتم الآن".وشدد نائب الرئيس الإيراني على أن "إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار هي إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للحكومة الإيرانية التي يتم تنفيذها".وفي حديثه، أشار مخبر إلى دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة، وأكد أنه "تم الرد إيجابيا على هذه الدعوة، وإن شاء الله ستحدث أمور جيدة".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20230403/الرئيس-الإيراني-يقبل-دعوة-ملك-السعودية-لزيارة-الرياض-1075467752.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران