https://sputnikarabic.ae/20230403/نائب-الرئيس-الإيراني-رئيسي-يسعى-لتلطيف-الأجواء-وتحسين-العلاقات-مع-دول-المنطقة-1075483240.html
نائب الرئيس الإيراني: رئيسي يسعى لتلطيف الأجواء وتحسين العلاقات مع دول المنطقة
نائب الرئيس الإيراني: رئيسي يسعى لتلطيف الأجواء وتحسين العلاقات مع دول المنطقة
قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، محمد مخبر، إن رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي يسعى منذ انتخابه رئيسا للبلاد "لتلطيف الأجواء" مع دول المنطقة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T16:06+0000
2023-04-03T16:06+0000
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وأوضح مخبر، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن "الاستراتيجيات الرئيسية لرئيسي منذ اليوم الأول لانتخابه كرئيس للجمهورية هي تلطيف الأجواء وتحسين العلاقات مع دول المنطقة".وتابع: "هذا البرنامج ليس مصادفة وتم التخطيط له بالكامل بشكل مسبق وكان لا بد من القيام به وهو ما يتم الآن".وشدد نائب الرئيس الإيراني على أن "إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار هي إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للحكومة الإيرانية التي يتم تنفيذها".وفي حديثه، أشار مخبر إلى دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة، وأكد أنه "تم الرد إيجابيا على هذه الدعوة، وإن شاء الله ستحدث أمور جيدة".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230403/الرئيس-الإيراني-يقبل-دعوة-ملك-السعودية-لزيارة-الرياض-1075467752.html
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العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
نائب الرئيس الإيراني: رئيسي يسعى لتلطيف الأجواء وتحسين العلاقات مع دول المنطقة
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قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، محمد مخبر، إن رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي يسعى منذ انتخابه رئيسا للبلاد "لتلطيف الأجواء" مع دول المنطقة.
وأوضح مخبر، بحسب وكالة
الأنباء الإيرانية "فارس"، أن "الاستراتيجيات الرئيسية لرئيسي منذ اليوم الأول لانتخابه كرئيس للجمهورية هي تلطيف الأجواء وتحسين العلاقات مع دول المنطقة".
وتابع: "هذا البرنامج ليس مصادفة وتم التخطيط له بالكامل بشكل مسبق وكان لا بد من القيام به وهو ما يتم الآن".
وشدد نائب الرئيس الإيراني على أن "إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار هي إحدى الاستراتيجيات الرئيسية
للحكومة الإيرانية التي يتم تنفيذها".
وفي حديثه، أشار مخبر إلى دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة، وأكد أنه "تم الرد إيجابيا على هذه الدعوة، وإن شاء الله ستحدث أمور جيدة".
وتوصلت السعودية وإيران
إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.