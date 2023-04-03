https://sputnikarabic.ae/20230403/نتنياهو-نفذنا-في-الأيام-الماضية-عمليات-خارج-حدودنا-ضد-أنظمة-تدعم-الإرهاب-وتخطط-لإبادتنا-1075489511.html
نتنياهو: نفذنا في الأيام الماضية عمليات خارج حدودنا ضد أنظمة تدعم الإرهاب وتخطط لإبادتنا
نتنياهو: نفذنا في الأيام الماضية عمليات خارج حدودنا ضد أنظمة تدعم الإرهاب وتخطط لإبادتنا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل نفذت خلال الأيام الماضية، عمليات خارج حدودها ضد أنظمه تدعم "الإرهاب" وتدبر المكائد من... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T19:56+0000
2023-04-03T19:56+0000
2023-04-03T19:56+0000
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القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو خلال كلمة له ألقاها أمام الطيارين في قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب: "في الأيام الأخيرة قمنا بعمل خارج حدودنا ضد أنظمة تدعم الإرهاب وتعد المكائد من أجل إبادتنا".وأضاف نتنياهو: "أريد أن أشكر كل واحد منكم على عملكم الرائع لحماية أمن الوطن، وأهنئكم بمناسبة عيد الفصح. نحن في أوج نقاش داخلي وأنا أعتقد أنه إذا توفرت النية الحسنة والنقاش الحقيقي سنصل إلى إجماع، وهذا ما أسعى إليه، لكن من المهم أن أقول لأعدائنا عليكم ألا تخطئوا، فمهما كان النقاش الداخلي سنقاتلكم في داخل حدودنا وخارجها أيضا وبكل القوة اللازمة".يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن يوم الجمعة الماضي، مقتل ضابطين من قواته في هجوم جوي إسرائيلي، استهدف موقعا في ريف العاصمة السورية دمشق.ونددت سوريا مرارا عبر وزارة خارجيتها بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ودعت مجلس الأمن الدولي مرارا لإدانة هذه الاعتداءات.
https://sputnikarabic.ae/20230402/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سندفع-إيران-وحزب-الله-خارج-سوريا-1075451272.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
نتنياهو: نفذنا في الأيام الماضية عمليات خارج حدودنا ضد أنظمة تدعم الإرهاب وتخطط لإبادتنا
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل نفذت خلال الأيام الماضية، عمليات خارج حدودها ضد أنظمه تدعم "الإرهاب" وتدبر المكائد من أجل إبادة إسرائيل، وفق تعبيره.
القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو خلال كلمة له ألقاها أمام الطيارين في قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب: "في الأيام الأخيرة قمنا بعمل خارج حدودنا ضد أنظمة تدعم الإرهاب
وتعد المكائد من أجل إبادتنا".
وأضاف نتنياهو: "أريد أن أشكر كل واحد منكم على عملكم الرائع لحماية أمن الوطن، وأهنئكم بمناسبة عيد الفصح. نحن في أوج نقاش داخلي وأنا أعتقد أنه إذا توفرت النية الحسنة والنقاش الحقيقي سنصل إلى إجماع، وهذا ما أسعى إليه، لكن من المهم أن أقول لأعدائنا عليكم ألا تخطئوا، فمهما كان النقاش الداخلي سنقاتلكم في داخل حدودنا وخارجها أيضا وبكل القوة اللازمة
".
يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن يوم الجمعة الماضي، مقتل ضابطين من قواته في هجوم جوي إسرائيلي
، استهدف موقعا في ريف العاصمة السورية دمشق.
ونددت سوريا مرارا عبر وزارة خارجيتها بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ودعت مجلس الأمن الدولي مرارا لإدانة هذه الاعتداءات.