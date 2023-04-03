https://sputnikarabic.ae/20230403/نتنياهو-يؤجل-إقالة-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بسبب-التطورات-الأمنية-1075473615.html
نتنياهو يؤجل إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي بسبب "التطورات الأمنية"
نتنياهو يؤجل إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي بسبب "التطورات الأمنية"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه قرر تأجيل إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T13:00+0000
2023-04-03T13:00+0000
2023-04-03T13:01+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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وبحسب ما ورد، فقد عزت مصادر مقربة من نتنياهو هذا القرار إلى "تطور الوضع الأمني"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.في سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "راديو كان"، نقلا عن مصدر سياسي قوله: "نظراً لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الدفاع فيما بعد، وذلك بالنظر للوضع الأمني المعقد".وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر أواخر الشهر الماضي، إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.وفي أول تعليق على إقالته من منصبه، كتب غالانت على "تويتر"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياته"، دون المزيد من التفاصيل.يأتي تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، في ظل تزايد التوتر في الضفة الغربية، وسط عمليات اقتحام إسرائيليين للمدن، تتخللها اغتيالات لناشطين، وهو ما يرد عليه الفلسطينيين بهجمات فردية.وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رصد طائرة مجهولة، يشتبه بأنها مسيّرة، تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية.وقال أدرعي في تغريدة له عبر "تويتر" إنه "تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".وشن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-اعتقال-فلسطيني-للاشتباه-في-تخطيطه-لهجوم-جديد-1075428916.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو يؤجل إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي بسبب "التطورات الأمنية"
13:00 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 13:01 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه قرر تأجيل إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.
وبحسب ما ورد، فقد عزت مصادر مقربة من نتنياهو هذا القرار إلى "تطور الوضع الأمني"، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
في سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "راديو كان"، نقلا عن مصدر سياسي قوله: "نظراً لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الدفاع فيما بعد، وذلك بالنظر للوضع الأمني المعقد".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر أواخر الشهر الماضي، إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.
وفي أول تعليق على إقالته من منصبه، كتب غالانت على "تويتر"، إن "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياته"، دون المزيد من التفاصيل.
يأتي تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقالة وزير دفاعه، يوآف غالانت، في ظل تزايد التوتر في الضفة الغربية، وسط عمليات اقتحام إسرائيليين للمدن، تتخللها اغتيالات لناشطين، وهو ما يرد عليه الفلسطينيين بهجمات فردية.
وفي وقت سابق من مساء أمس الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رصد طائرة مجهولة، يشتبه بأنها مسيّرة، تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية.
وقال أدرعي في تغريدة له عبر "تويتر" إنه "تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية
".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري
، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.
كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني
كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".
وشن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي
وإسقاط عدد منها.