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https://sputnikarabic.ae/20230403/هكذا-تفوقت-دول-بريكس-على-مجموعة-السبع-1075475831.html
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
تجاوزت مجموعة "بريكس" رسميا مجموعة السبع من حيث نصيبها من إجمالي الناتج العالمي. ومن المتوقع زيادة تفوق "بريكس" في السنوات المقبلة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T13:36+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع

13:36 GMT 03.04.2023
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تجاوزت مجموعة "بريكس" رسميا مجموعة السبع من حيث نصيبها من إجمالي الناتج العالمي. ومن المتوقع زيادة تفوق "بريكس" في السنوات المقبلة.
هكذا تفوقت دول بريكس على مجموعة السبع - سبوتنيك عربي
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