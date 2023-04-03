https://sputnikarabic.ae/20230403/هكذا-تفوقت-دول-بريكس-على-مجموعة-السبع-1075475831.html
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
تجاوزت مجموعة "بريكس" رسميا مجموعة السبع من حيث نصيبها من إجمالي الناتج العالمي. ومن المتوقع زيادة تفوق "بريكس" في السنوات المقبلة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T13:36+0000
2023-04-03T13:36+0000
2023-04-03T13:36+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
تجاوزت مجموعة "بريكس" رسميا مجموعة السبع من حيث نصيبها من إجمالي الناتج العالمي. ومن المتوقع زيادة تفوق "بريكس" في السنوات المقبلة.