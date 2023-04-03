https://sputnikarabic.ae/20230403/وزارة-الدفاع-الكورية-الجنوبية-تكشف-الهدف-من-التدريب-البحري-الثلاثي-مع-واشنطن-وطوكيو-1075488474.html
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تكشف الهدف من التدريب البحري الثلاثي مع واشنطن وطوكيو
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تكشف الهدف من التدريب البحري الثلاثي مع واشنطن وطوكيو
كشفت وزاة الدفاع الكورية الجنوبية عن تدريبات بحرية مشتركة لقواتها مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، مؤكدة أنها تستهدف تعزيز القدرة على التصدي... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T19:40+0000
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ووفق بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإن المناورات التي ستبدأ بمشاركة القوات الأمريكية واليابانية، ستشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز".وفيما أوضح البيان أن التدريبات الثلاثية ستكون في المياه جنوب جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا، لفتت إلى أنها تأتي وسط جهود مشتركة لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة.يشار إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" هي قطعة أساسية في سلاح البحرية الأمريكي، وشاركت في تدريبات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية يوم الاثنين الماضي ثم توقفت في ميناء بوسان، على بعد 325 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، في اليوم التالي.طالع أيضا: اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدين إطلاق صواريخ بيونغ يانغ
https://sputnikarabic.ae/20230219/اليابان-والولايات-المتحدة-تناقشان-إجراء-تدريبات-مشتركة-بعد-إطلاق-كوريا-الديمقراطية-الصواريخ-1073703769.html
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الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تكشف الهدف من التدريب البحري الثلاثي مع واشنطن وطوكيو
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كشفت وزاة الدفاع الكورية الجنوبية عن تدريبات بحرية مشتركة لقواتها مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، مؤكدة أنها تستهدف تعزيز القدرة على التصدي للتهديدات الكورية الشمالية.
ووفق بيان
لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإن المناورات التي ستبدأ بمشاركة القوات الأمريكية واليابانية، ستشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز".
وفيما أوضح البيان
أن التدريبات الثلاثية ستكون في المياه جنوب جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا، لفتت إلى أنها تأتي وسط جهود مشتركة لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة.
وقال: "تم الترتيب لتعزيز قدرات الاستجابة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد التهديدات المتقدمة لكوريا الشمالية تحت الماء، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات".
يشار إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" هي قطعة أساسية في سلاح البحرية الأمريكي، وشاركت في تدريبات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية يوم الاثنين الماضي ثم توقفت في ميناء بوسان، على بعد 325 كيلومترًا جنوب شرق سيئول، في اليوم التالي.