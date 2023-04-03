https://sputnikarabic.ae/20230403/وزيرا-خارجية-الأردن-وألمانيا-يؤكدان-ضرورة-إيجاد-حل-سياسي-للقضية-الفلسطينية-1075492061.html
وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية
وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية حتى يتم تحقيق السلام الشامل في المنطقة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T21:50+0000
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جاء ذلك خلال محادثات ثنائية بينهما، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، التي أشارت إلى أن الوزيرين أعلنا أن برلين ستستضيف اجتماع "مجموعة ميونخ" الشهر المقبل.ولفت الوزيران إلى أن الاجتماع يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية حقيقية حتى يتم تحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.وأكد الوزيران، عقب مباحثاتهما المشتركة، على أن القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بينهما كانتا محور المباحثات.وأوضح الصفدي ونظيرته الألمانية أن الأردن وبرلين يعتبران أن "مجموعة ميونخ" تمثل منبرا مهما لوقف تدهور الأوضاع والوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.وتضم "مجموعة ميونيخ" كل من مصر وفرنسا أيضا، وتهدف إلى استكمال الجهود التي انطلقت في العقبة من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وفي مجالات أخرى أبرزها السياحة والدفاع والتعليم.
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية
21:50 GMT 03.04.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 03.04.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية حتى يتم تحقيق السلام الشامل في المنطقة.
جاء ذلك خلال محادثات ثنائية بينهما، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، التي أشارت إلى أن الوزيرين أعلنا أن برلين ستستضيف اجتماع "مجموعة ميونخ" الشهر المقبل.
ولفت الوزيران إلى أن الاجتماع يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية حقيقية حتى يتم تحقيق السلام
العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.
وأكد الوزيران، عقب مباحثاتهما المشتركة، على أن القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بينهما كانتا محور المباحثات.
وأوضح الصفدي ونظيرته الألمانية أن الأردن
وبرلين يعتبران أن "مجموعة ميونخ" تمثل منبرا مهما لوقف تدهور الأوضاع والوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.
وتضم "مجموعة ميونيخ" كل من مصر وفرنسا أيضا، وتهدف إلى استكمال الجهود التي انطلقت في العقبة من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية
.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وفي مجالات أخرى أبرزها السياحة والدفاع والتعليم.