https://sputnikarabic.ae/20230403/وزيرا-خارجية-الأردن-وألمانيا-يؤكدان-ضرورة-إيجاد-حل-سياسي-للقضية-الفلسطينية-1075492061.html

وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية

وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية حتى يتم تحقيق السلام الشامل في المنطقة. 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T21:50+0000

2023-04-03T21:50+0000

2023-04-03T21:53+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

أخبار ألمانيا

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0f/1073541141_0:152:2048:1304_1920x0_80_0_0_450e5bdc432f097ed3f337d35eb1a968.jpg

جاء ذلك خلال محادثات ثنائية بينهما، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، التي أشارت إلى أن الوزيرين أعلنا أن برلين ستستضيف اجتماع "مجموعة ميونخ" الشهر المقبل.ولفت الوزيران إلى أن الاجتماع يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية حقيقية حتى يتم تحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.وأكد الوزيران، عقب مباحثاتهما المشتركة، على أن القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بينهما كانتا محور المباحثات.وأوضح الصفدي ونظيرته الألمانية أن الأردن وبرلين يعتبران أن "مجموعة ميونخ" تمثل منبرا مهما لوقف تدهور الأوضاع والوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.وتضم "مجموعة ميونيخ" كل من مصر وفرنسا أيضا، وتهدف إلى استكمال الجهود التي انطلقت في العقبة من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وفي مجالات أخرى أبرزها السياحة والدفاع والتعليم.

https://sputnikarabic.ae/20230212/ملك-الأردن-لا-يمكن-لمنطقتنا-أن-تنعم-بالسلام-والاستقرار-والازدهار-والقضية-الفلسطينية-تراوح-مكانها-1073411375.html

https://sputnikarabic.ae/20230323/الأردن-يدعو-المجتمع-الدولي-لاتخاذ-موقف-واضح-ضد-خطاب-الكراهية-المؤجج-للعنف-في-فلسطين-1075066364.html

أخبار ألمانيا

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم