https://sputnikarabic.ae/20230403/وزير-الدفاع-السوداني-البلاد-تمر-بمرحلة-صعبة-وعلى-الجميع-التكاتف-للعبور-إلى-بر-الأمان-1075489683.html
وزير الدفاع السوداني: البلاد تمر بمرحلة صعبة وعلى الجميع التكاتف للعبور إلى بر الأمان
وزير الدفاع السوداني: البلاد تمر بمرحلة صعبة وعلى الجميع التكاتف للعبور إلى بر الأمان
قال وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، إن بلاده تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى التحلي بالحكمة للعبور بها إلى بر الأمان. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T20:02+0000
2023-04-03T20:02+0000
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ودعا ياسين، خلال كلمته أثناء حفل الإفطار السنوي لوزارة الدفاع، الشعب السوداني إلى تجاوز حالة الانغلاق والتوترات والانفتاح نحو فضاءات الحلول الممكنة التي تعمل على جمع الصف ووحدة الوطن، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأكد ياسين أن "البلاد تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى تكاتف السودانيين والتحلي بالحكمة للعبور بها إلى بر الأمان لينعم المواطن بالأمن والسلام والاستقرار".وأشار إلى أن شهر رمضان فرصة طيبة للتلاقي الأخوي وموسما مباركا لإحياء العلاقات الاجتماعية.يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السودان التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي على أن يكون تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية في 11 أبريل/نيسان الجاري.ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.ووقع قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الجيش-السوداني-يؤكد-التزامه-بالعملية-السياسية-الحالية-في-البلاد-1075334245.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
وزير الدفاع السوداني: البلاد تمر بمرحلة صعبة وعلى الجميع التكاتف للعبور إلى بر الأمان
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قال وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، إن بلاده تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى التحلي بالحكمة للعبور بها إلى بر الأمان.
ودعا ياسين، خلال كلمته أثناء حفل الإفطار السنوي لوزارة الدفاع، الشعب السوداني إلى تجاوز حالة الانغلاق والتوترات والانفتاح نحو فضاءات الحلول الممكنة التي تعمل على جمع الصف ووحدة الوطن، بحسب وكالة
الأنباء السودانية "سونا".
وأكد ياسين أن "البلاد تمر بمرحلة صعبة وتحتاج إلى تكاتف السودانيين والتحلي بالحكمة للعبور بها إلى بر الأمان لينعم المواطن بالأمن والسلام والاستقرار".
وأشار إلى أن شهر رمضان فرصة طيبة للتلاقي الأخوي وموسما مباركا لإحياء العلاقات الاجتماعية.
يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السودان التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي
على أن يكون تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية في 11 أبريل/نيسان الجاري.
ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
ووقع قادة الجيش السوداني
وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.