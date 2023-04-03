https://sputnikarabic.ae/20230403/وزير-المال-اللبناني-يكشف-عن-السعر-الجديد-لرواتب-العاملين-والمعاشات-على-صيرفة-1075478784.html
وزير المال اللبناني يكشف عن السعر الجديد لرواتب العاملين والمعاشات على "صيرفة"
وزير المال اللبناني يكشف عن السعر الجديد لرواتب العاملين والمعاشات على "صيرفة"
كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، عن السعر الذي تم اعتماده لصرف المعاشات الخاصة بالمتقاعدين والقطاع العام والعسكريين. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T15:06+0000
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ووفقا لبيان نقله موقع "النشرة" اللبناني، قال الخليل: "رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة 60 ألف للدولار الواحد".وفيما دعا وزير المال اللبناني "المعنيين كافة إلى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر"، لفت إلى أن ما سبق من صرف على أسعار غير هذا السعر كان مرتبطا بإجراءات سابقة قبل الوصول لهذا الاتفاق.وأضح أن من حدث معهم هذا الأمر "تتم معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم بإعادة الفارق إلى صاحب الحق فيه"، داعيا "الذين حصلت معهم أمور مماثلة، مراجعة مصرفهم على الفور".طالع أيضا: موظفو القطاع العام في لبنان مستمرون بالإضراب ولا رواتب هذا الشهر
https://sputnikarabic.ae/20221114/زيادة-رواتب-موظفي-القطاع-العام-في-لبنان-على-وقع-انهيار-سعر-صرف-العملة-1070168171.html
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وزير المال اللبناني يكشف عن السعر الجديد لرواتب العاملين والمعاشات على "صيرفة"
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كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، عن السعر الذي تم اعتماده لصرف المعاشات الخاصة بالمتقاعدين والقطاع العام والعسكريين.
ووفقا لبيان نقله
موقع "النشرة" اللبناني، قال الخليل: "رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الإدارة العامة أو المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة 60 ألف للدولار الواحد".
14 نوفمبر 2022, 16:43 GMT
وفيما دعا وزير
المال اللبناني "المعنيين كافة إلى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر"، لفت إلى أن ما سبق من صرف على أسعار غير هذا السعر كان مرتبطا بإجراءات سابقة قبل الوصول لهذا الاتفاق.
وقال: "ما سبق بخصوص بعض الحالات المحدودة التي تم احتساب الرواتب والمعاشات فيها على سعر صيرفة 90 ألفا فهو أمر مرتبط بإجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر ستين ألفا".
وأضح أن من حدث معهم هذا الأمر "تتم معالجته بين المعني ومصرفه الذي يقوم بإعادة الفارق إلى صاحب الحق فيه"، داعيا "الذين حصلت معهم أمور مماثلة، مراجعة مصرفهم على الفور".