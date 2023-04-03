https://sputnikarabic.ae/20230403/وزير-النفط-الكويتي-خفض-الإنتاج-الطوعي-يدعم-استقرار-الأسواق-النفطية-1075490283.html
وزير النفط الكويتي: خفض الإنتاج الطوعي يدعم استقرار الأسواق النفطية
وزير النفط الكويتي: خفض الإنتاج الطوعي يدعم استقرار الأسواق النفطية
قال وزير النفط الكويتي، بدر الملا، إن قرار الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +" بالخفض الطوعي للإنتاج يمثل تحركا استباقيا هدفه دعم استقرار الأسواق العالمية في ظل... 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T20:48+0000
2023-04-03T20:48+0000
2023-04-03T20:48+0000
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اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
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جاء ذلك في تصريح أدلى به الملا، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وتابع وزير النفط الكويتي: "(أوبك +) ستواصل سياسة خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023".ولفت إلى أن هذا المعدل هو الذي تم إقراره في الاجتماع الوزاري الـ 33 لـ (أوبك +)، خلال اجتماعه الذي انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أن السعودية والإمارات والكويت قررت خفض إنتاجها اليومي بشكل منسق بإجمالي 772 ألف برميل يوميا، ابتداء من مايو/ أيار المقبل على أن يستمر الخفض بهذا المعدل حتى نهاية العام الحالي.واتخذ العراق الخطوة نفسها، بينما أعلنت الجزائر خفضا "طوعيا" مقداره 48 ألف برميل يوميا خلال المدة نفسها.يذكر أن الخفض الطوعي الجديد، يضاف للقرار السابق الذي أعلنته "أوبك +" في أكتوبر الماضي، الذي يقضي بخفض مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام.
https://sputnikarabic.ae/20230403/أفسد-مناورة-واشنطن-ما-الذي-يعنيه-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-1075488938.html
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اقتصاد, الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
اقتصاد, الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
وزير النفط الكويتي: خفض الإنتاج الطوعي يدعم استقرار الأسواق النفطية
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قال وزير النفط الكويتي، بدر الملا، إن قرار الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +" بالخفض الطوعي للإنتاج يمثل تحركا استباقيا هدفه دعم استقرار الأسواق العالمية في ظل التغيرات المتسارعة الناتجة عن تطورات الأوضاع الاقتصادية حول العالم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الملا، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال الملا: "أوبك + تركز على دعم استقرار أسواق النفط في ظل الأزمة المصرفية وارتفاع معدلات الفائدة العالمية والتطورات الجيوسياسية ومستويات الدين العالمي".
وتابع وزير النفط الكويتي: "(أوبك +) ستواصل سياسة خفض الإنتاج
بمعدل مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023".
ولفت إلى أن هذا المعدل هو الذي تم إقراره في الاجتماع الوزاري الـ 33 لـ (أوبك +)، خلال اجتماعه الذي انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن السعودية والإمارات والكويت قررت خفض إنتاجها اليومي
بشكل منسق بإجمالي 772 ألف برميل يوميا، ابتداء من مايو/ أيار المقبل على أن يستمر الخفض بهذا المعدل حتى نهاية العام الحالي.
واتخذ العراق الخطوة نفسها، بينما أعلنت الجزائر خفضا "طوعيا" مقداره 48 ألف برميل يوميا خلال المدة نفسها.
يذكر أن الخفض الطوعي
الجديد، يضاف للقرار السابق الذي أعلنته "أوبك +" في أكتوبر الماضي، الذي يقضي بخفض مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام.