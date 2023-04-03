https://sputnikarabic.ae/20230403/-تدخل-رئاسي-يحول-دون-بيعه-بمزاد-دولي-مصر-تستعيد-جواز-سفر-السادات-1075473089.html
تدخل رئاسي يحول دون بيعه في مزاد دولي... مصر تستعيد جواز سفر السادات
تدخل رئاسي يحول دون بيعه في مزاد دولي... مصر تستعيد جواز سفر السادات
أعلنت مصر استعادة جواز سفر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، بعد تدخل رئاسي حال دون بيعه في مزاد دولي في الولايات المتحدة الأمريكية. 03.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-03T12:54+0000
2023-04-03T12:54+0000
2023-04-03T12:54+0000
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وقالت مكتبة الإسكندرية إنه تم ضم جواز سفر الرئيس الراحل إلى مقتنياته في المتحف الذي يحمل اسمه في المكتبة، وذلك بعد نجاح أجهزة الدولة في استعادته، قبل بيعه في صالة مزادات أمريكية.وكانت صالة مزادات "هيريتج" الأمريكية، قد عرضت جواز السفر الدبلوماسي للبيع قبل 40 يوما، وقالت إنه يحمل الرقم 1، وجرى إصداره في 19 مارس/آذار 1974، وظل ساريا حتى 18 مارس 1981.من جانبه، قال أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن "استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات من الخارج جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".وأضاف في مداخلة لأحد البرامج على قناة "صدى البلد" أن "المكتبة تعمدت الإعلان عن استعادة جواز السفر في احتفالية ذكرى العاشر من رمضان (حرب أكتوبر عام 1973)".ومضى موضحا: "جواز السفر ليس قطعة أثار لكنه مرتبط بالهوية والكرامة (...) ولهذا السبب كان التحرك سريعا جدا لاستعادته".وكشف عن ضم مقتنيات جديدة لمتحف السادات في المكتبة مثل الميدالية التي حصل عليها بعد زيارته الأولى لإسرائيل عام 1977، وميدالية حصل عليها من أحد رؤساء الدول، وغيرها من المقتنيات القيمة، مؤكدا أن متحف السادات يحظى بإقبال كبير من قبل زوار المكتبة.
https://sputnikarabic.ae/20201109/صورة-نادرة-تجمع-السادات-مع-جو-بايدن-ما-الذي-جمع-بينهما-1047127969.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, منوعات
تدخل رئاسي يحول دون بيعه في مزاد دولي... مصر تستعيد جواز سفر السادات
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أعلنت مصر استعادة جواز سفر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، بعد تدخل رئاسي حال دون بيعه في مزاد دولي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت مكتبة الإسكندرية إنه تم ضم جواز سفر الرئيس الراحل إلى مقتنياته في المتحف الذي يحمل اسمه في المكتبة، وذلك بعد نجاح أجهزة الدولة في استعادته، قبل بيعه في صالة مزادات أمريكية.
وكانت صالة مزادات "هيريتج" الأمريكية، قد عرضت جواز السفر الدبلوماسي للبيع قبل 40 يوما، وقالت إنه يحمل الرقم 1، وجرى إصداره في 19 مارس/آذار 1974، وظل ساريا حتى 18 مارس 1981.
من جانبه، قال أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية،
إن "استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات من الخارج جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف في مداخلة
لأحد البرامج على قناة "صدى البلد" أن "المكتبة تعمدت الإعلان عن استعادة جواز السفر في احتفالية ذكرى العاشر من رمضان (حرب أكتوبر عام 1973)".
ومضى موضحا: "جواز السفر ليس قطعة أثار لكنه مرتبط بالهوية والكرامة (...) ولهذا السبب كان التحرك سريعا جدا لاستعادته".
وكشف عن ضم مقتنيات جديدة لمتحف السادات
في المكتبة مثل الميدالية التي حصل عليها بعد زيارته الأولى لإسرائيل عام 1977، وميدالية حصل عليها من أحد رؤساء الدول، وغيرها من المقتنيات القيمة، مؤكدا أن متحف السادات يحظى بإقبال كبير من قبل زوار المكتبة.