https://sputnikarabic.ae/20230403/3-قتلى-و8-مصابين-إثر-حوادث-إطلاق-نار-في-مرسيليا-الفرنسية-1075470319.html

3 قتلى و8 مصابين إثر حوادث إطلاق نار في مرسيليا الفرنسية

3 قتلى و8 مصابين إثر حوادث إطلاق نار في مرسيليا الفرنسية

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون خلال ثلاث عمليات إطلاق نار منفصلة، بدأت مع منتصف الليلة الماضية، في مدينة مرسيليا الساحلية الفرنسية،... 03.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-03T11:42+0000

2023-04-03T11:42+0000

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سبوتنيك. ونقلت محطة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية عن مصادر في الشرطة أن عمليتي إطلاق نار بدأتا قرابة منتصف الليل في منطقتي كاستيلاس وأيجالاديس، وأسفرت عن مصرع شخصين وستة جرحى، فيما لا يزال أحد الضحايا في حالة حرجة.وذكر التقرير أنه بعد ساعة، وقع إطلاق النار الثالث في منطقة جولييت بجوار أرصفة الميناء، مما أسفر عن مقتل شخص آخر وإصابة اثنين بجروح خطيرة.وذكرت القناة أن القتلى تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 و 29 عاما، ويعتقد أن حوادث إطلاق النار مرتبطة بعصابات محلية تتقاتل على النفوذ في منطقة توزيع المخدرات.وكانت الشرطة الفرنسية قد ضبطت عدة أكياس ضخمة من الكوكايين على شاطئ في مدينة نورماندي، شمالي فرنسا، في مارس/ آذار الماضي، وكان الوزن الإجمالي لشحنة الكوكايين التي وجدت على الشاطئ 850 كغم.وذكرت الوكالة أن الأكياس كانت مربوطة بحبل، ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد تم إلقاؤها في البحر أو إذا كان تجار المخدرات قد تعمدوا استخدام هذه الطريقة للنقل، وتقدر التكلفة التقريبية للشحنة بـ 60 مليون يورو.وأشارت الوكالة إلى أنه في الفترة الأخيرة ازداد حجم الاتجار بالمخدرات في بلدان أوروبا الغربية بشكل كبير، وارتفع مستوى الجريمة والعنف في عدد من المناطق، وأصبحت الموانئ الشمالية مثل أنتويرب وروتردام بوابات رئيسية إلى أوروبا لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

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