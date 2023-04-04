https://sputnikarabic.ae/20230404/أنصار-الله-تناقش-مع-المبعوث-الأممي-الترتيبات-الإنسانية-والسياسية-لحل-الأزمة-اليمنية-1075518191.html
"أنصار الله" تناقش مع المبعوث الأممي الترتيبات الإنسانية والسياسية لحل الأزمة اليمنية
"أنصار الله" تناقش مع المبعوث الأممي الترتيبات الإنسانية والسياسية لحل الأزمة اليمنية
ناقش رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية والمتحدث باسمها محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T15:32+0000
2023-04-04T15:32+0000
2023-04-04T15:32+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
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القاهرة – سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر "تويتر": "التقينا عصر اليوم بالمبعوث الأممي وناقشنا خلال اللقاء الترتيبات الإنسانية والسياسية للحل الشامل".وأضاف: "ناقشنا كذلك مراحل ترتيبات الإفراج عن الأسرى في خطوات مستمرة لا تتوقف وصولاً إلى الإفراج الكامل".ويأتي اللقاء بالتزامن مع مرور عام على إعلان هدنة الأمم المتحدة في اليمن والتي انقضت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط مساعي وتحركات دولية لتجديد وتوسيع الهدنة تمهيداً لإطلاق مفاوضات سياسية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومطلع أكتوبر الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230403/رغم-التصعيد-والاتهامات-المتبادلة-هل-ينتظر-اليمن-هدنة-طويلة-بضغوط-دولية؟-1075481311.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
"أنصار الله" تناقش مع المبعوث الأممي الترتيبات الإنسانية والسياسية لحل الأزمة اليمنية
تابعنا عبر
ناقش رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية والمتحدث باسمها محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، الترتيبات الإنسانية والسياسية للحل في اليمن.
القاهرة – سبوتنيك
. وقال عبد السلام، عبر "تويتر": "التقينا عصر اليوم بالمبعوث الأممي وناقشنا خلال اللقاء الترتيبات الإنسانية والسياسية للحل الشامل".
وأضاف: "ناقشنا كذلك مراحل ترتيبات الإفراج عن الأسرى في خطوات مستمرة لا تتوقف وصولاً إلى الإفراج الكامل".
ويأتي اللقاء بالتزامن مع مرور عام على إعلان هدنة الأمم المتحدة في اليمن والتي انقضت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط مساعي وتحركات دولية لتجديد وتوسيع الهدنة تمهيداً لإطلاق مفاوضات سياسية.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان غروندبرغ
، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ومطلع أكتوبر الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"
منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.