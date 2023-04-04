https://sputnikarabic.ae/20230404/إصابة-جنديين-إسرائيليين-أحدهما-بجروح-خطيرة-في-عملية-طعن-وسط-البلاد-1075497289.html
إصابة جنديين إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة في عملية طعن وسط البلاد
إصابة جنديين إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة في عملية طعن وسط البلاد
أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، بجروح خطيرة وطفيفة، في عملية طعن قرب مدينة ريشون لتسيون وسط البلاد، فيما تم اعتقال المنفذ. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T08:09+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب جنديان يبلغان من العمر 20 عاما بجروح خطيرة وطفيفة في هجوم طعن قرب مفرق تسريفين في منطقة بئر يعقوب".وأضافت: "اعتقل المواطنون الموجودون في المكان الإرهابي الذي تم تسليمه للشرطة للتحقيق معه".من جانبها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، إنه لدى وصول عناصرها إلى المكان، وجدوا أحد الجرحى ملقى على الرصيف وكان الشاب الآخر بجانبه.ولفتت إلى أن الجنديين كانا مصابين بجروح في الأطراف، فيما أصيب أحدهما أيضا بجروح في الوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى أساف هاروفيه لتلقي العلاج.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عمليات اقتحام واسعة للمدن تتخللها اغتيالات في صفوف ناشطين، والفلسطينيين الذين يردون بعمليات فردية.وصباح أمس الأحد، قتلت قوات إسرائيلية خاصة شابين فلسطينيين لدى اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري إلى 95، بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.
https://sputnikarabic.ae/20230403/قوة-إسرائيلية-تقتل-فلسطينيا-وتصيب-آخر-بجروح-خطيرة-في-نابلس-1075457173.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, الأخبار
إصابة جنديين إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة في عملية طعن وسط البلاد
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أصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، بجروح خطيرة وطفيفة، في عملية طعن قرب مدينة ريشون لتسيون وسط البلاد، فيما تم اعتقال المنفذ.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب جنديان يبلغان من العمر 20 عاما بجروح خطيرة وطفيفة في هجوم طعن قرب مفرق تسريفين في منطقة بئر يعقوب".
وأضافت: "اعتقل المواطنون الموجودون في المكان الإرهابي الذي تم تسليمه للشرطة للتحقيق معه".
من جانبها، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، إنه لدى وصول عناصرها إلى المكان، وجدوا أحد الجرحى ملقى على الرصيف وكان الشاب الآخر بجانبه.
ولفتت إلى أن الجنديين كانا مصابين بجروح في الأطراف، فيما أصيب أحدهما أيضا بجروح في الوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى أساف هاروفيه لتلقي العلاج.
وتشهد الضفة الغربية
تصاعد التوترات بين قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عمليات اقتحام واسعة للمدن تتخللها اغتيالات في صفوف ناشطين، والفلسطينيين الذين يردون بعمليات فردية.
وصباح أمس الأحد، قتلت قوات إسرائيلية خاصة شابين فلسطينيين لدى اقتحامها مدينة نابلس
شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري إلى 95، بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.