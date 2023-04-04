https://sputnikarabic.ae/20230404/إعلام-ألمانيا-تستأنف-التأمين-على-خط-أنابيب-نورد-ستريم-1075501278.html
إعلام: ألمانيا تستأنف التأمين على خط أنابيب "نورد ستريم"
إعلام: ألمانيا تستأنف التأمين على خط أنابيب "نورد ستريم"
استأنفت شركتا التأمين الألمانيتان "أليانز" و"ميونخ ري" التأمين على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T09:07+0000
2023-04-04T09:07+0000
2023-04-04T09:07+0000
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/11/1050181513_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_8bf5d1c47fafcfd2215dedd13933f165.jpg
أشار مصدر أن التأمين يغطي الضرر المادي للبنية التحتية والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن توقف الأنشطة، كما سيسهل توفر التأمين أعمال الإصلاح اللازمة لاستئناف إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى أوروبا.في الوقت نفسه، قال ممثلو المؤسسة الألمانية، إن الأمل في إحياء المشروع يشترك فيه عدد قليل، وحتى أولئك الذين يعتبرون مثل هذا التطور للأحداث غير مرجح في المستقبل القريب، بحسب ما نشرت وكالات إعلام غربية.في نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي ، فشل خط أنابيب التصدير الروسي "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، الممتد على طول قاع بحر البلطيق ، بسبب انفجار. وتجري السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات لكنها لم تتوصل بعد إلى أي نتائج ملموسة. ووصف الكرملين الحادث بأنه عمل من أعمال الإرهاب الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230403/تحقيق-ألماني-يوجه-أصابع-الاتهام-نحو-دولتين-جديدتين-بخصوص-حادثة-نورد-ستريم-1075487967.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/11/1050181513_39:0:1283:933_1920x0_80_0_0_f6546f04c8050d0efa5f65cb59fee6fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
إعلام: ألمانيا تستأنف التأمين على خط أنابيب "نورد ستريم"
تابعنا عبر
استأنفت شركتا التأمين الألمانيتان "أليانز" و"ميونخ ري" التأمين على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم".
أشار مصدر أن التأمين يغطي الضرر المادي للبنية التحتية والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن توقف الأنشطة، كما سيسهل توفر التأمين أعمال الإصلاح اللازمة لاستئناف إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى أوروبا.
وبحسب المصدر، لم تعترض الحكومة الألمانية على التأمين، وأن بعض المساهمين الألمان في "نورد ستريم" يؤيدون الإبقاء على خط الأنابيب إذا تحسنت العلاقات مع موسكو.
في الوقت نفسه، قال ممثلو المؤسسة الألمانية، إن الأمل في إحياء المشروع يشترك فيه عدد قليل، وحتى أولئك الذين يعتبرون مثل هذا التطور للأحداث غير مرجح في المستقبل القريب، بحسب ما نشرت وكالات
إعلام غربية.
في نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي ، فشل خط أنابيب التصدير الروسي "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، الممتد على طول قاع بحر البلطيق ، بسبب انفجار.
وتجري السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات لكنها لم تتوصل بعد إلى أي نتائج ملموسة. ووصف الكرملين الحادث بأنه عمل من أعمال الإرهاب الدولي.