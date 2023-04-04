https://sputnikarabic.ae/20230404/إعلان-بعض-دول-أوبك-تخفيضات-طوعية-في-إنتاج-النفط-1075496102.html
إعلان بعض دول "أوبك+" تخفيضات طوعية في إنتاج النفط
إعلان بعض دول "أوبك+" تخفيضات طوعية في إنتاج النفط
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم أمس الاثنين، بأن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" وافقت على خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل عدد من دول التحالف. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T07:19+0000
2023-04-04T07:19+0000
2023-04-04T07:33+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
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وقال نوفاك خلال لقاء على قناة "روسيا 24":وأعد لكم فريق "سبوتنيك" مخطط بياني حول الدول التي أعلنت التخفيض الطوعي في إنتاج النفط.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, инфографика
إعلان بعض دول "أوبك+" تخفيضات طوعية في إنتاج النفط
07:19 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم أمس الاثنين، بأن لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" وافقت على خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل عدد من دول التحالف.
وقال نوفاك
خلال لقاء على قناة "روسيا 24":
"أود بشكل خاص أن أشير إلى أن هذا التخفيض الإضافي طوعي. ليس داخل "أوبك+". هذا بالإضافة إلى الإجراءات، التي تم اتخاذها في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بتخفيض قدره مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، تم أخذ هذه القرارات في الاعتبار. ومن حيث المبدأ، تمت الموافقة عليها اليوم خلال لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+"، كإجراءات مهمة وضرورية للغاية في الوقت الحالي من أجل استقرار الوضع في السوق".
وأعد لكم فريق "سبوتنيك" مخطط بياني حول الدول التي أعلنت التخفيض الطوعي في إنتاج النفط.