https://sputnikarabic.ae/20230404/إيران-تعين-سفيرا-جديدا-لها-في-الإمارات-1075525381.html
إيران تعين سفيرا جديدا لها في الإمارات
إيران تعين سفيرا جديدا لها في الإمارات
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن طهران عينت سفيرا جديدا لها لدى دولة الإمارات، وذلك بعد 8 سنوات من شغور المنصب. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T18:40+0000
2023-04-04T18:40+0000
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وذكرت وكالة "إسنا" للأنباء، نقلا عن مصادر لها، أن سفير إيران الجديد لدى الإمارات هو رضا عامري مدير عام لشؤون الرعایا الإيرانيين بوزارة الخارجية.وسابقا شغل رضا عامري منصب سفیر إيران في دول الجزائر والسودان وإريتريا. كما كان مسؤولاً عن شؤون الشرق الأوسط والخليج بوزارة الخارجية.يذكر أن آخر سفير لإيران في الإمارات كان محمد رضا فیاض الذي عاد إلى إيران قبل نحو 8 سنوات، وبعد ذلك استمر نشاط السفارة الإيرانية في أبو ظبي على مستوى القائم بالأعمال.وحالیا یتولى حسين حيدري منصب القائم بالأعمال ومشرف السفارة الإيرانية في أبو ظبي.وكانت إيران قد أعلنت في منتصف مارس/آذار الماضي أنها ستوفد سفيرا لها إلى الإمارات قريباً.وأعادت الإمارات سفيرها سيف محمد عبيد الزعابي إلى طهران العام الماضي، لیستأنف بعد 7 سنوات نشاطه رسميا كسفير لدولة الإمارات في إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230316/إيران-سفيرنا-سيغادر-إلى-الإمارات-قريبا-1074828567.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران تعين سفيرا جديدا لها في الإمارات
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن طهران عينت سفيرا جديدا لها لدى دولة الإمارات، وذلك بعد 8 سنوات من شغور المنصب.
وذكرت
وكالة "إسنا" للأنباء، نقلا عن مصادر لها، أن سفير إيران الجديد لدى الإمارات هو رضا عامري مدير عام لشؤون الرعایا الإيرانيين بوزارة الخارجية.
وسابقا شغل رضا عامري منصب سفیر إيران في دول الجزائر والسودان وإريتريا. كما كان مسؤولاً عن شؤون الشرق الأوسط والخليج بوزارة الخارجية.
يذكر أن آخر سفير لإيران في الإمارات
كان محمد رضا فیاض الذي عاد إلى إيران قبل نحو 8 سنوات، وبعد ذلك استمر نشاط السفارة الإيرانية في أبو ظبي على مستوى القائم بالأعمال.
وحالیا یتولى حسين حيدري منصب القائم بالأعمال ومشرف السفارة الإيرانية في أبو ظبي.
وكانت إيران
قد أعلنت في منتصف مارس/آذار الماضي أنها ستوفد سفيرا لها إلى الإمارات قريباً.
وأعادت الإمارات سفيرها سيف محمد عبيد الزعابي إلى طهران العام الماضي، لیستأنف بعد 7 سنوات نشاطه رسميا كسفير لدولة الإمارات في إيران.