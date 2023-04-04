https://sputnikarabic.ae/20230404/إيران-سنساعد-سوريا-على-تعزيز-دفاعها-الجوي-ضد-هجمات-إسرائيل-1075512406.html
إيران: سنساعد سوريا على تعزيز دفاعها الجوي ضد هجمات إسرائيل
إيران: سنساعد سوريا على تعزيز دفاعها الجوي ضد هجمات إسرائيل
قال مساعد الشؤون الدولية بوزارة الدفاع الإيرانية العميد حمزة قلندري، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع في طهران، مستعدة لمساعدة سوريا في تعزيز دفاعها الجوي ضد... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T14:05+0000
2023-04-04T14:05+0000
2023-04-04T14:05+0000
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جاء ذلك في تصريح للصحفيين، على هامش اليوم العالمي لإزالة الألغام، الذي يوافق 4 أبريل/نيسان من كل عام، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.ومساء الاثنين، هاجم الطيران الإسرائيلي الأراضي السورية مرة أخرى بالصواريخ، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل. وفي الأسبوع الماضي، تعرضت الدولة العربية للقصف ثلاث مرات.وقال قلندري، متطرقا إلى تعاون إيران مع سوريا في مجال تطوير دفاعاتها الجوية: "النقطة التي ينبغي ألا تغفل هي أنه في السابق، كانت سوريا بلد أعزل في مواجهة الضربات الجوية للكيان الصهيوني".واستدرك بقوله: "لكن في الوقت الراهن، يتم صد قدر كبير من الضربات الجوية من قبل الحكومة السورية".ومضى قائلا: "إننا نعتبر أنفسنا ملزمين بمساعدة الدول الصديقة مثل سوريا في مجال تمكين الدفاع الجوي ومواجهة الأهداف الجوية".وفي الآونة الأخيرة كثفت إسرائيل من هجماتها، ضد ما تسميه "التموضع الإيراني" في سوريا، وما تقول إنها محاولات إيرانية لتهريب أسلحة إلى "حزب الله" اللبناني.
https://sputnikarabic.ae/20230403/ممثل-خامنئي-يتوعد-إسرائيل-ويؤكد-أن-جريمة-قتل-المستشارين-العسكريين-في-سوريا-لن-تمر-دون-رد-1075491308.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إيران: سنساعد سوريا على تعزيز دفاعها الجوي ضد هجمات إسرائيل
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قال مساعد الشؤون الدولية بوزارة الدفاع الإيرانية العميد حمزة قلندري، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع في طهران، مستعدة لمساعدة سوريا في تعزيز دفاعها الجوي ضد الهجمات الإسرائيلية.
جاء ذلك في تصريح
للصحفيين، على هامش اليوم العالمي لإزالة الألغام، الذي يوافق 4 أبريل/نيسان من كل عام، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.
ومساء الاثنين، هاجم الطيران الإسرائيلي
الأراضي السورية مرة أخرى بالصواريخ، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل. وفي الأسبوع الماضي، تعرضت الدولة العربية للقصف ثلاث مرات.
وقال قلندري، متطرقا إلى تعاون إيران مع سوريا في مجال تطوير دفاعاتها الجوية: "النقطة التي ينبغي ألا تغفل هي أنه في السابق، كانت سوريا بلد أعزل في مواجهة الضربات الجوية للكيان الصهيوني".
واستدرك بقوله: "لكن في الوقت الراهن، يتم صد قدر كبير من الضربات الجوية
من قبل الحكومة السورية".
ومضى قائلا: "إننا نعتبر أنفسنا ملزمين بمساعدة الدول الصديقة مثل سوريا في مجال تمكين الدفاع الجوي ومواجهة الأهداف الجوية".
وفي الآونة الأخيرة كثفت إسرائيل من هجماتها، ضد ما تسميه "التموضع الإيراني
" في سوريا، وما تقول إنها محاولات إيرانية لتهريب أسلحة إلى "حزب الله" اللبناني.