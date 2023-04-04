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احتجاز دونالد ترامب لمحاكمته في نيويورك
https://sputnikarabic.ae/20230404/احتجاز-دونالد-ترامب-لمحاكمته-في-نيويورك-1075524135.html
احتجاز دونالد ترامب لمحاكمته في نيويورك
احتجاز دونالد ترامب لمحاكمته في نيويورك
احتجزت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتظار توجيه الاتهام له في جلسة المحاكمة. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T17:38+0000
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احتجاز دونالد ترامب لمحاكمته في نيويورك

17:38 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 17:41 GMT 04.04.2023)
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
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احتجزت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتظار توجيه الاتهام له في جلسة المحاكمة.
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