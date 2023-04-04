https://sputnikarabic.ae/20230404/احتجاز-دونالد-ترامب-لمحاكمته-في-نيويورك-1075524135.html
احتجاز دونالد ترامب لمحاكمته في نيويورك
احتجاز دونالد ترامب لمحاكمته في نيويورك
احتجزت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتظار توجيه الاتهام له في جلسة المحاكمة. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T17:38+0000
2023-04-04T17:38+0000
2023-04-04T17:41+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075467128_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0bcd7d0f76c884864688efcf2a48cc60.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075467128_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_36530b5fb1328b2672c0d0c635db9414.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
احتجاز دونالد ترامب لمحاكمته في نيويورك
17:38 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 17:41 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
احتجزت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في انتظار توجيه الاتهام له في جلسة المحاكمة.