https://sputnikarabic.ae/20230404/اعتماد-مجلس-حقوق-الإنسان-قرار-فلسطين-حول-المساءلة-ما-أهمية-هذه-الخطوة-وتداعياتها-1075515805.html

اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار فلسطين حول المساءلة… ما أهمية هذه الخطوة وتداعياتها؟

اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار فلسطين حول المساءلة… ما أهمية هذه الخطوة وتداعياتها؟

وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد فلسطين، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرار فلسطين حول مساءلة إسرائيل على جرائمها. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T15:05+0000

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وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ 52 أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني من أجندته، بعنوان حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وتحقيق العدالة.وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستوطنين.وتابعت: "يأتي ذلك في ظل حكومة فاشية برنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه"، مشيرة إلى أن التصويت يشكل آلية ردع للاحتلال وحماية للشعب الفلسطيني وحفاظا على حقوقه حتى يتم تحقيقها وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري".وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية هذه الخطوة وتداعياتها، لا سيما في ظل صدور مئات القرارات المشابهة، والتي لم تعترف بها أي من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.آليات مطلوبةاعتبر واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية، سواء مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجلس حقوق الإنسان، هي قرارات ذات أهمية كبيرة، في سياق القضية الفلسطينية، وما يمكن أن يشكل الحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطيني، الذي يتمسك بها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ترفض الاعتراف بمثل هذه القرارات، أو الانصياع لتطبيق أي منها، وهناك المئات من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، التي تتحدث عن حق تقرير المصير، والشعب الفلسطيني، وعدم قانونية البناء والتوسع الاستعمار الاستيطاني، وتهويد القدس".وأوضح واصل أبو يوسف أن تصويت مجلس حقوق الإنسان على هذا القرار يشكل أهمية خاصة، لكنه في النهاية يحتاج إلى إجراءات عملية، لأن مساءلة الاحتلال تتطلب أن يكون هناك آليات عملية لفرض عقوبات في حال عدم التزامه بقوانين وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وتابع: "الاحتلال لا يعترف بأي من هذه الإجراءات، والكثير من القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ذات أهمية، بما فيها الخاصة بلجان التحقيق".وتابع: "لكن الشعب الفلسطيني ينتظر أن يكون هناك آليات عملية لتجريم الاحتلال ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها، وسياسات القتل والتوسع الاستعماري وتهويد للقدس"، مضيفا: "لكن كل ذلك يتطلب آليات حقيقية لتجريم الاحتلال وفرض عقوبات وتحويل هذه القرارات إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل معاقبة إسرائيل، ومحاكمتها على جرائمها المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني".خطوة مهمةمن جانبه، اعتبر تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار فلسطين حول المساءلة خطوة مهمة ومرحب بها فلسطينيا، وهي تساعد في نضال الشعب، وتكشف جرائم الاحتلال وزيف روايته في محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بنضال الشعب الفلسطيني.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن القرار الأممي سينعكس سلبا على إسرائيل بقدر ما سيكون له تداعيات إيجابية على الشعب الفلسطيني، ضد إسرائيل وسلطاتها التي تمعن في القتل والعدوان والجريمة والاستيطان بشكل يومي ضد الفلسطينيين.وفيما يتعلق بتطبيق القرار، استبعد نصر الله، التزام إسرائيل بأي من هذه القرارات على الإطلاق وقال إنها تعتبرها مجرد حبر على ورق، لأن كل القرارات التي صدرت لم تستجب لها إسرائيل أو تنفذها، حيث لا يوجد ما يضغط على الاحتلال لدفعه للالتزام بها.وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" إن المجتمع الدولي أصدر مئات القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لكن في المقابل لا يوجد جهة ملزمة من قبل الأطر والمؤسسات الدولية لتنفيذ القرارات الدولية وإلزام إسرائيل بها، حيث يعتبرها الاحتلال مجرد قرارات غير قابلة للتطبيق، فيما يقف المجتمع الدولي عاجزا عن تطبيقها.واعتمد مجلس حقوق الإنسان، أمس الاثنين، قرارا تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلال الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويشدد على ضرورة المساءلة الشاملة على الانتهاكات الإسرائيلية وتحقيق العدالة للضحايا وإحلال سلام دائم وعادل.وأدان القرار تدابير إسرائيل للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والتي تمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف، مؤكدا أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية لاغية وباطلة وغير شرعية وليس لها أي أثر قانوني، وأنه لا يجوز لأي دولة أن تعترف بوضع ناشئ بناء على انتهاك جسيم للقانون الدولي، ولا يجوز تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على تلك الحالة غير الشرعية.وأعرب القرار عن الأسف لعدم تعاون إسرائيل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي تسعى للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مطالبا إسرائيل بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب مثل هدم المنازل وترحيل السكان قسريا، وإنشاء المستوطنات وتوسيعها، والحفريات في المواقع الدينية والتاريخية وحولها، وإلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية من خلال قوانين تمييزية.وطالب القرار إسرائيل بتفكيك الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين، التزاما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو/ تموز 2004، كما يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لأي خطط لهدم المنازل الفلسطينية وإخلاء السكان مع تسهيل عودة الأسر والمجتمعات الفلسطينية التي تم تهجيرها إلى مواطنها ومساكنها وضمان الحقوق القانونية.كما دعا القرار إلى ضمان وصول المسلمين والمسيحيين إلى الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف التمييز في تخصيص المياه، وكافة القوانين التمييزية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، واحترام الوحدة الإقليمية للأراضي الفلسطينية واتصالها وسلامتها، وضمان حرية التنقل للأشخاص والبضائع، والكف الفوري عن سياسات الإغلاق التي ترقى إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، والقيود الاقتصادية، وتقييد وصول الإغاثة الإنسانية والعاملين الطبيين وسيارات الإسعاف، والمساعدات الإنمائية، ومضايقة الصحفيين والمجتمع المدني.كما طالب القرار بالتحقيق في كافة هذه الانتهاكات وضمان سبل الإنصاف للضحايا، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بما في ذلك القصر، والتوقف عن نقلهم إلى الأراضي الإسرائيلية وحظر التعذيب وضمان وصولهم للرعاية الطبية والتحقيق في جميع حالات وفيات الفلسطينيين التي وقعت في السجون الإسرائيلية وضمان العدالة للجميع.

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