https://sputnikarabic.ae/20230404/اكتشاف-حاسة-غريبة-لدى-الأشخاص-المكفوفين-1075516248.html

اكتشاف حاسة غريبة لدى الأشخاص المكفوفين

اكتشاف حاسة غريبة لدى الأشخاص المكفوفين

اكتشف العلماء حاسة غريبة يستطيع إدراكها الأشخاص المكفوفين، حيث يتمتع هؤلاء بقدرة غريبة لا يستطيع إدراكها الأشخاص المتمتعين ببصر جيد. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T14:54+0000

2023-04-04T14:54+0000

2023-04-04T14:54+0000

مجتمع

علوم

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وأظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص المكفوفين أفضل من الأشخاص المبصرين عندما يتعلق الأمر باستشعار دقات قلبهم، في إشارة إلى أن عدم قدرة هؤلاء على رؤية الكثير من الخارج يؤدي إلى وعي أكثر حدة بما يحدث في أجسامهم الداخلية.وقام الباحثون بتوصيل مقياس التأكسج النبضي إلى 36 شخصا مكفوفا و36 شخصا مبصرا، متطابقين بالعمر والجنس بشكل كامل.وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فقد سجل الأفراد المكفوفون متوسط ​​دقة 0.78، بينما سجل الأفراد المبصرون متوسط دقة 0.63، من أصل درجة مثالية محددة وهي 1.0.وأكدت الدراسة أن هذه النتائج هي دليل إضافي على كيفية تحسين الحواس الأخرى لدى الأشخاص ضعاف البصر.وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة في مجلة " psycnet" العلمية: "يشير هذا إلى أن مرونة الدماغ بعد العمى تؤدي إلى قدرة فائقة في استشعار الإشارات من القلب، الأمر الذي له آثار على دراسة الوعي الجسدي والمعالجة العاطفية لدى الأفراد المكفوفين".وعلى الرغم من أن هذه دراسة صغيرة نسبيًا، إلا أنها تشير إلى ارتباط ملحوظ بين فقدان البصر والإحساس الداخلي. لكن السؤال الذي لم تجيب عليه هذه الدراسة هو؛ لماذا يتم تحسين الإدراك الداخلي لدى المكفوفين.ويقترح الفريق أن أولئك الذين ليس لديهم بصر يلتقطون إشارات ضربات القلب من مناطق أخرى من الجسم بجانب القلب.ومن المثير للاهتمام، أن المجموعتين لم تظهرا أي اختلافات كبيرة من حيث معدل ضربات القلب الفعلي أو مدى إدراكهما أنهما كانا يراقبهما، حيث يشير ذلك إلى أن الفجوة بين مجموعات المشاركين تتعلق بالفعل بالإدراك الداخلي.ويقترح مؤلفو الدراسة الجديدة أن أجزاء مختلفة من الجسم مرتبطة بمعالجة إشارات القلب، مثل الجزء الأمامي من الدماغ، وهي منطقة من القشرة الانعزالية، تشارك في تنظيم المشاعر الذاتية.

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