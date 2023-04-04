https://sputnikarabic.ae/20230404/الخارجية-المجرية-أعضاء-الناتو-ذهبوا-بعيدا-في-إرسال-الأسلحة-إلى-كييف-1075529489.html
الخارجية المجرية: أعضاء الناتو ذهبوا بعيدا في إرسال الأسلحة إلى كييف
الخارجية المجرية: أعضاء الناتو ذهبوا بعيدا في إرسال الأسلحة إلى كييف
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن الدول الأعضاء في الناتو قطعت شوطا طويلا في إرسال الأسلحة إلى كييف، وليس هناك ما يشير إلى أنها تريد التوقف أو التراجع... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T20:35+0000
2023-04-04T20:35+0000
2023-04-04T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
طلب مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقال سيارتو، بعد اليوم الأول لاجتماع وزراء خارجية الناتو، اليوم الثلاثاء: "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء (الناتو) ترسل أسلحة (إلى أوكرانيا)، ومن المهم جدًا ألا يحدث هذا على مستوى الحلف. الشيء الرئيسي الذي نحتاج إلى الإصرار عليه هو أن الناتو ليس طرفًا في الصراع، لا يرسل أسلحة ويفعل كل شيء لضمان عدم حدوث مواجهة مباشرة بين الحلف وروسيا، لكننا نرى أن الدول الأعضاء قد قطعت شوطا طويلا بالفعل في هذه القضية بشكل فردي، وخطاباتهم لا تعطي الانطباع بأنهم يودون تغيير هذه السياسة أو يفكرون في العودة بضع خطوات إلى الوراء".وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، إن دول أوروبا، "مثل الذين يسيرون على الأسطح أثناء النوم، يتأرجحون باستمرار على شفا حرب مع روسيا".وأشار إلى أنه في الواقع، قد بدأت حرب غير مباشرة، بالفعل، حيث يقوم الغرب بتزويد كييف بأسلحة فتاكة أكثر من أي وقت مضى وربما يذهب إلى أبعد من ذلك بإرسال "قوات حفظ سلام".وفقًا لرئيس البرلمان المجري، لازلو كوفير، أرسل عدد من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا أسلحة فتاكة بقيمة 60 مليار دولار، مما جعلها طرفا في النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230321/المجر-لن-ندعم-أي-تحرك-لانضمام-أوكرانيا-للناتو-أو-الاتحاد-الأوروبي--1074987197.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, الناتو
العالم, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, الناتو
الخارجية المجرية: أعضاء الناتو ذهبوا بعيدا في إرسال الأسلحة إلى كييف
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صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن الدول الأعضاء في الناتو قطعت شوطا طويلا في إرسال الأسلحة إلى كييف، وليس هناك ما يشير إلى أنها تريد التوقف أو التراجع بضع خطوات، مؤكدا أنه على التحالف تجنب خطر المواجهة المباشرة مع روسيا.
وقال سيارتو، بعد اليوم الأول لاجتماع وزراء خارجية الناتو، اليوم الثلاثاء: "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء (الناتو) ترسل أسلحة (إلى أوكرانيا)، ومن المهم جدًا ألا يحدث هذا على مستوى الحلف. الشيء الرئيسي الذي نحتاج إلى الإصرار عليه هو أن الناتو ليس طرفًا في الصراع، لا يرسل أسلحة ويفعل كل شيء لضمان عدم حدوث مواجهة مباشرة بين الحلف وروسيا، لكننا نرى أن الدول الأعضاء قد قطعت شوطا طويلا بالفعل في هذه القضية بشكل فردي، وخطاباتهم لا تعطي الانطباع بأنهم يودون تغيير هذه السياسة أو يفكرون في العودة بضع خطوات إلى الوراء".
وأضاف: "لن يكون من المبالغة القول إننا لم نشهد أبدًا حربًا عالمية جديدة كما نحن الآن".
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في وقت سابق، إن دول أوروبا، "مثل الذين يسيرون على الأسطح أثناء النوم، يتأرجحون باستمرار على شفا حرب مع روسيا".
وأشار إلى أنه في الواقع، قد بدأت حرب غير مباشرة، بالفعل، حيث يقوم الغرب بتزويد كييف بأسلحة فتاكة أكثر من أي وقت مضى وربما يذهب إلى أبعد من ذلك بإرسال "قوات حفظ سلام".
وفقًا لرئيس البرلمان المجري، لازلو كوفير، أرسل عدد من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا أسلحة فتاكة بقيمة 60 مليار دولار، مما جعلها طرفا في النزاع.