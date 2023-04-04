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https://sputnikarabic.ae/20230404/الرئيس-العراقي-يلتقي-برئيس-حكومة-إقليم-كردستان-ويؤكدان-أهمية-الإسراع-بإقرار-قانون-الموازنة-1075519796.html
الرئيس العراقي يلتقي برئيس حكومة إقليم كردستان ويؤكدان أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة
الرئيس العراقي يلتقي برئيس حكومة إقليم كردستان ويؤكدان أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة
التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وشددا على أهمية الإسراع بإقرار الموازنة. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T16:15+0000
2023-04-04T16:15+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي أن جمال رشيد استقبل في قصر العاصمة بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والوفد المرافق له.وأشاد الرئيس العراقي بالاتفاق مع بارزاني على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، مثمنا جهود فريقي التفاوض في الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، وهو الأمر الذي اعتبره عبداللطيف جمال رشيد يعزز العلاقات لخدمة المصالح الوطنية".وأوضح جمال رشيد أنه "تم التأكيد على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة لما له من تماس بحياة المواطنين وبما يسهم في تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات الضرورية وبناء المشاريع الاستراتيجية".ويشار إلى أن لقاء عبداللطيف رشيد ومسرور بارزاني نوقشت خلاله القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يلبي احتياجات المواطنين.وأعلنت الحكومة العراقية، في 16 مارس/ آذار الماضي، أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان.وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه "تنفيذا لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، إلى مجلس النواب".وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".
https://sputnikarabic.ae/20230402/الحكومة-العراقية-تدعو-البرلمان-للمصادقة-على-الموازنة-العامة-في-أقرب-وقت-1075442508.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, كردستان
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, كردستان

الرئيس العراقي يلتقي برئيس حكومة إقليم كردستان ويؤكدان أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة

16:15 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / ISMAEL ADNAN
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التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وشددا على أهمية الإسراع بإقرار الموازنة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي للرئيس العراقي أن جمال رشيد استقبل في قصر العاصمة بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والوفد المرافق له.
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
الحكومة العراقية تدعو البرلمان للمصادقة على الموازنة العامة في أقرب وقت
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وأشاد الرئيس العراقي بالاتفاق مع بارزاني على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، مثمنا جهود فريقي التفاوض في الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم، وهو الأمر الذي اعتبره عبداللطيف جمال رشيد يعزز العلاقات لخدمة المصالح الوطنية".
وأوضح جمال رشيد أنه "تم التأكيد على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة لما له من تماس بحياة المواطنين وبما يسهم في تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات الضرورية وبناء المشاريع الاستراتيجية".
ويشار إلى أن لقاء عبداللطيف رشيد ومسرور بارزاني نوقشت خلاله القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يلبي احتياجات المواطنين.
وأعلنت الحكومة العراقية، في 16 مارس/ آذار الماضي، أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان.
وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه "تنفيذا لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، إلى مجلس النواب".
وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".
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