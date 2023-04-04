https://sputnikarabic.ae/20230404/السلطات-الأمنية-في-لوغانسك-تكشف-عن-مخابئ-تحتوي-أسلحة-أجنبية--1075510964.html
السلطات الأمنية في لوغانسك تكشف عن مخابئ تحتوي أسلحة أجنبية
السلطات الأمنية في لوغانسك تكشف عن مخابئ تحتوي أسلحة أجنبية
أفادت السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك، اليوم الثلاثاء، بأنها كشفت عن مخابئ سرية تحتوي على أسلحة وذخائر أجنبية الصنع. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T12:52+0000
2023-04-04T12:52+0000
2023-04-04T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الخدمة الصحفية لجهاز الحرس الوطني الروسي في تقريرها: "خلال الأحداث الأخيرة في بلدات جمهورية لوغانسك الشعبية اكتشفت السلطات مخابئ أسلحة وذخيرة من إنتاج أمريكي وبولندي".وأضاف البيان: "تم ضبط نحو 600 قذيفة مدفعية وأكثر من 1100 شاحن تفجيرات وأكثر من 150 قنبلة يدوية و80 لغمًا وأكثر من 30 كلغ من المتفجرات وأكثر من 40 ألف رصاصة للأسلحة الخفيفة".
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-حزامين-استراتيجيين-من-الغابات-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية--1074503522.html
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روسيا
السلطات الأمنية في لوغانسك تكشف عن مخابئ تحتوي أسلحة أجنبية
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أفادت السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك، اليوم الثلاثاء، بأنها كشفت عن مخابئ سرية تحتوي على أسلحة وذخائر أجنبية الصنع.
وذكرت الخدمة الصحفية لجهاز الحرس الوطني الروسي في تقريرها: "خلال الأحداث الأخيرة في بلدات جمهورية لوغانسك الشعبية اكتشفت السلطات مخابئ أسلحة وذخيرة من إنتاج أمريكي وبولندي".
وأضاف البيان: "تم ضبط نحو 600 قذيفة مدفعية وأكثر من 1100 شاحن تفجيرات وأكثر من 150 قنبلة يدوية و80 لغمًا وأكثر من 30 كلغ من المتفجرات وأكثر من 40 ألف رصاصة للأسلحة الخفيفة".