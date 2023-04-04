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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/السلطات-الأمنية-في-لوغانسك-تكشف-عن-مخابئ-تحتوي-أسلحة-أجنبية--1075510964.html
السلطات الأمنية في لوغانسك تكشف عن مخابئ تحتوي أسلحة أجنبية
السلطات الأمنية في لوغانسك تكشف عن مخابئ تحتوي أسلحة أجنبية
أفادت السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك، اليوم الثلاثاء، بأنها كشفت عن مخابئ سرية تحتوي على أسلحة وذخائر أجنبية الصنع. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T12:52+0000
2023-04-04T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الخدمة الصحفية لجهاز الحرس الوطني الروسي في تقريرها: "خلال الأحداث الأخيرة في بلدات جمهورية لوغانسك الشعبية اكتشفت السلطات مخابئ أسلحة وذخيرة من إنتاج أمريكي وبولندي".وأضاف البيان: "تم ضبط نحو 600 قذيفة مدفعية وأكثر من 1100 شاحن تفجيرات وأكثر من 150 قنبلة يدوية و80 لغمًا وأكثر من 30 كلغ من المتفجرات وأكثر من 40 ألف رصاصة للأسلحة الخفيفة".
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-حزامين-استراتيجيين-من-الغابات-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية--1074503522.html
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روسيا

السلطات الأمنية في لوغانسك تكشف عن مخابئ تحتوي أسلحة أجنبية

12:52 GMT 04.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك، اليوم الثلاثاء، بأنها كشفت عن مخابئ سرية تحتوي على أسلحة وذخائر أجنبية الصنع.
وذكرت الخدمة الصحفية لجهاز الحرس الوطني الروسي في تقريرها: "خلال الأحداث الأخيرة في بلدات جمهورية لوغانسك الشعبية اكتشفت السلطات مخابئ أسلحة وذخيرة من إنتاج أمريكي وبولندي".
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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9 مارس, 08:26 GMT
وأضاف البيان: "تم ضبط نحو 600 قذيفة مدفعية وأكثر من 1100 شاحن تفجيرات وأكثر من 150 قنبلة يدوية و80 لغمًا وأكثر من 30 كلغ من المتفجرات وأكثر من 40 ألف رصاصة للأسلحة الخفيفة".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:41 GMT
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