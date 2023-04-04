https://sputnikarabic.ae/20230404/السلطات-الأمنية-في-لوغانسك-تكشف-عن-مخابئ-تحتوي-أسلحة-أجنبية--1075510964.html

السلطات الأمنية في لوغانسك تكشف عن مخابئ تحتوي أسلحة أجنبية

السلطات الأمنية في لوغانسك تكشف عن مخابئ تحتوي أسلحة أجنبية

أفادت السلطات الأمنية في جمهورية لوغانسك، اليوم الثلاثاء، بأنها كشفت عن مخابئ سرية تحتوي على أسلحة وذخائر أجنبية الصنع. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T12:52+0000

2023-04-04T12:52+0000

2023-04-04T12:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت الخدمة الصحفية لجهاز الحرس الوطني الروسي في تقريرها: "خلال الأحداث الأخيرة في بلدات جمهورية لوغانسك الشعبية اكتشفت السلطات مخابئ أسلحة وذخيرة من إنتاج أمريكي وبولندي".وأضاف البيان: "تم ضبط نحو 600 قذيفة مدفعية وأكثر من 1100 شاحن تفجيرات وأكثر من 150 قنبلة يدوية و80 لغمًا وأكثر من 30 كلغ من المتفجرات وأكثر من 40 ألف رصاصة للأسلحة الخفيفة".

https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-حزامين-استراتيجيين-من-الغابات-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية--1074503522.html

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