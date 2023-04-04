https://sputnikarabic.ae/20230404/السيسي-يتلقى-دعوة-من-محمد-بن-زايد-للمشاركة-في-قمة-المناخ-كوب28-1075526915.html
السيسي يتلقى دعوة من محمد بن زايد للمشاركة في قمة المناخ "كوب28"
السيسي يتلقى دعوة من محمد بن زايد للمشاركة في قمة المناخ "كوب28"
تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، دعوة من نظيره الإماراتي محمد بن زايد، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ "كوب28". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T19:36+0000
2023-04-04T19:36+0000
2023-04-04T19:36+0000
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري لسفيرة الإمارات في القاهرة مريم الكعبي.من جانبه، طلب السيسي نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز.وأكد السيسي على الحرص المتبادل على تعظيم التعاون لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته.من المقرر أن تنعقد القمة العالمية للمناخ COP28 في مدينة دبي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
السيسي يتلقى دعوة من محمد بن زايد للمشاركة في قمة المناخ "كوب28"
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تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، دعوة من نظيره الإماراتي محمد بن زايد، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ "كوب28".
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري لسفيرة الإمارات في القاهرة مريم الكعبي.
من جانبه، طلب السيسي نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد
، مؤكداً ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز.
وأكد السيسي
على الحرص المتبادل على تعظيم التعاون لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته.
من المقرر أن تنعقد القمة العالمية للمناخ COP28
في مدينة دبي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.