الفائزون الإقليميون في مسابقة الصور الصحفية العالمية 2023
صور فردية من آسيا: العنوان "جنازة شيرين أبو عاقلة"، مايا ليفين، لوكالة "أسوشيتد برس".
تشتبك قوات الشرطة الإسرائيلية مع المعزين الذين يحملون نعش صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، خلال جنازتها في القدس الشرقية، في 13 مايو 2022. غطت المراسلة الفلسطينية (صاحبة الجنسية الأمريكية) أبو عاقلة، الصراع في الشرق الأوسط لأكثر من 25 عامًا، قُتلت بالرصاص قبل يومين خلال غارة عسكرية إسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية.
صور فردية من آسيا: العنوان "جنازة شيرين أبو عاقلة"، مايا ليفين، لوكالة "أسوشيتد برس".
تشتبك قوات الشرطة الإسرائيلية مع المعزين الذين يحملون نعش صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، خلال جنازتها في القدس الشرقية، في 13 مايو 2022. غطت المراسلة الفلسطينية (صاحبة الجنسية الأمريكية) أبو عاقلة، الصراع في الشرق الأوسط لأكثر من 25 عامًا، قُتلت بالرصاص قبل يومين خلال غارة عسكرية إسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية.
صور فردية من أفريقيا: العنوان "النسيان الأكبر"، لي-آن أولويج، بوب & ديان فاند، لمجلة "دير شبيغل".
يقول المصور: هناك حاجة إلى الدعوة والتعليم من أجل دعم المجتمعات في رعاية كبار السن وفهم ظروف الشيخوخة والضعف الإدراكي. تعتبر المناقشات الشاملة حول الخرف في أفريقيا ضرورية إذا كان لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين تحسين رفاهية الأشخاص المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم في خطتهم العالمية لتحسين حياة الأشخاص المصابين به.
صور فردية من أفريقيا: العنوان "النسيان الأكبر"، لي-آن أولويج، بوب & ديان فاند، لمجلة "دير شبيغل".
يقول المصور: هناك حاجة إلى الدعوة والتعليم من أجل دعم المجتمعات في رعاية كبار السن وفهم ظروف الشيخوخة والضعف الإدراكي. تعتبر المناقشات الشاملة حول الخرف في أفريقيا ضرورية إذا كان لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين تحسين رفاهية الأشخاص المصابين بالخرف ومقدمي الرعاية لهم في خطتهم العالمية لتحسين حياة الأشخاص المصابين به.
مشاريع أوروبية طويلة الأمد: العنوان "الانتقال إلى صافي الصفر"، سيمون ترامونتي.
يقول المصور: يمكن لمحطة الطاقة الشمسية هذه في فوينتيس دي أندالوسيا بإسبانيا، المصورة في 17 أكتوبر 2021، توفير الطاقة دون انقطاع. فبدلاً من ضوء الشمس، تستخدم الحرارة الشمسية (التي يسهل تخزينها) لتوليد الطاقة الكهربائية.
مشاريع أوروبية طويلة الأمد: العنوان "الانتقال إلى صافي الصفر"، سيمون ترامونتي.
يقول المصور: يمكن لمحطة الطاقة الشمسية هذه في فوينتيس دي أندالوسيا بإسبانيا، المصورة في 17 أكتوبر 2021، توفير الطاقة دون انقطاع. فبدلاً من ضوء الشمس، تستخدم الحرارة الشمسية (التي يسهل تخزينها) لتوليد الطاقة الكهربائية.
قصص آسيا: العنوان "ثمن السلام في أفغانستان"، مادز نيسن بوليتكن / بانوس بيكتشرز.
يقول المصور: يتسول النساء والأطفال للحصول على الطعام خارج مخبز في وسط كابول. قبل أن تتولى "طالبان" السلطة في أغسطس/ آب 2021، كان عدد قليل من النساء جالسات هنا يتسولن، ولكن مع مرور الأشهر، ازداد اليأس، وأصبح يعتمد المزيد والمزيد من الناس الآن على تعاطف الفقراء الآخرين.
قصص آسيا: العنوان "ثمن السلام في أفغانستان"، مادز نيسن بوليتكن / بانوس بيكتشرز.
يقول المصور: يتسول النساء والأطفال للحصول على الطعام خارج مخبز في وسط كابول. قبل أن تتولى "طالبان" السلطة في أغسطس/ آب 2021، كان عدد قليل من النساء جالسات هنا يتسولن، ولكن مع مرور الأشهر، ازداد اليأس، وأصبح يعتمد المزيد والمزيد من الناس الآن على تعاطف الفقراء الآخرين.
مشاريع أمريكا الجنوبية طويلة الأمد: العنوان "لا أستطيع سماع الطيور"، فابيولا فيريرو.
يقول المصور: يبدو أن إزالة الغابات على نطاق واسع في أبوي، وهي بلدية على طول الطريق السريع العابر للأمازون، جنوب الأمازون بالبرازيل، في 24 أغسطس 2020. أبوي هي واحدة من المنطقة في المنطقة معظم البلديات التي أزيلت منها الغابات.
مشاريع أمريكا الجنوبية طويلة الأمد: العنوان "لا أستطيع سماع الطيور"، فابيولا فيريرو.
يقول المصور: يبدو أن إزالة الغابات على نطاق واسع في أبوي، وهي بلدية على طول الطريق السريع العابر للأمازون، جنوب الأمازون بالبرازيل، في 24 أغسطس 2020. أبوي هي واحدة من المنطقة في المنطقة معظم البلديات التي أزيلت منها الغابات.
مشاريع آسيا طويلة الأمد: العنوان "مياه محطمة"، أنوش باباجانيان، للقناة السابعة الكازاخستانية.
يقول المصور: ظهر ينبوع ساخن على قاع بحر آرال السابق بالقرب من قرية أكسبه، وغالبًا ما تتم زيارته لأغراض العلاج. على مر السنين فقد بحر آرال 90٪ من مياهه. تشترك دولتي أوزبكستان وكازاخستان بهذه البحيرة، وهي رابع أكبر بحيرة في العالم سابقًا، وبدأت في التراجع في ستينيات القرن الماضي، مع المشروع السوفيتي لتحويل نهري سير داريا وأمو داريا لخدمة صناعة القطن.
مشاريع آسيا طويلة الأمد: العنوان "مياه محطمة"، أنوش باباجانيان، للقناة السابعة الكازاخستانية.
يقول المصور: ظهر ينبوع ساخن على قاع بحر آرال السابق بالقرب من قرية أكسبه، وغالبًا ما تتم زيارته لأغراض العلاج. على مر السنين فقد بحر آرال 90٪ من مياهه. تشترك دولتي أوزبكستان وكازاخستان بهذه البحيرة، وهي رابع أكبر بحيرة في العالم سابقًا، وبدأت في التراجع في ستينيات القرن الماضي، مع المشروع السوفيتي لتحويل نهري سير داريا وأمو داريا لخدمة صناعة القطن.
قصص أمريكا الشمالية والوسطى، العنوان "رحلة ماريا"، كارلوس باري، لوكالة "رويترز".
يقول المصور: عند وصولها إلى الولايات المتحدة من هندوراس في عام 2017 بحثًا عن اللجوء، تم القبض على ماريا هيرنانديز وابنتيها، اللتين تبلغان من العمر ثماني وثلاث سنوات. قامت سلطات الحدود بترحيل ماريا، لكن أطفالها بقوا هناك. في البداية، مكثوا في مأوى للأطفال؛ في وقت لاحق، ذهبوا للعيش مع ابن ماريا البالغ، والذي كان في ذلك الوقت في الولايات المتحدة. في عام 2022، عادت ماريا بموجب برنامج اللجوء، وتم لم شملها مع عائلتها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
قصص أمريكا الشمالية والوسطى، العنوان "رحلة ماريا"، كارلوس باري، لوكالة "رويترز".
يقول المصور: عند وصولها إلى الولايات المتحدة من هندوراس في عام 2017 بحثًا عن اللجوء، تم القبض على ماريا هيرنانديز وابنتيها، اللتين تبلغان من العمر ثماني وثلاث سنوات. قامت سلطات الحدود بترحيل ماريا، لكن أطفالها بقوا هناك. في البداية، مكثوا في مأوى للأطفال؛ في وقت لاحق، ذهبوا للعيش مع ابن ماريا البالغ، والذي كان في ذلك الوقت في الولايات المتحدة. في عام 2022، عادت ماريا بموجب برنامج اللجوء، وتم لم شملها مع عائلتها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا (الشكل المفتوح)، العنوان "الفيضانات الأسترالية عبر الأشعة تحت الحمراء"، تشاد أجاميان.
يقول المصور: الفيضانات على طول نهر هاوكيسبيري، وهو ممر مائي رئيسي يحيط بمنطقة سيدني الحضرية. بلغ منسوب الفيضان في المتوسط أكثر من 13 مترًا وكان أكثر فترات هطول الأمطار خلال 9 أيام منذ بدء التسجيل.
جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا (الشكل المفتوح)، العنوان "الفيضانات الأسترالية عبر الأشعة تحت الحمراء"، تشاد أجاميان.
يقول المصور: الفيضانات على طول نهر هاوكيسبيري، وهو ممر مائي رئيسي يحيط بمنطقة سيدني الحضرية. بلغ منسوب الفيضان في المتوسط أكثر من 13 مترًا وكان أكثر فترات هطول الأمطار خلال 9 أيام منذ بدء التسجيل.
جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا SINGLES العنوان "استرداد الموتى"، ماوك خام واه.
يقول المصور: انسحب مقاتلو المقاومة من قوات الدفاع الشعبية ومعهم جثة رفيقهم، بعد اشتباك دار مع جيش ميانمار، في مو باي، ولاية كاياه (كاريني)، ميانمار. وأرسلت سلطات ميانمار تعزيزات إلى المنطقة مع اشتداد القتال مع جماعات المعارضة المحلية.
جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا SINGLES العنوان "استرداد الموتى"، ماوك خام واه.
يقول المصور: انسحب مقاتلو المقاومة من قوات الدفاع الشعبية ومعهم جثة رفيقهم، بعد اشتباك دار مع جيش ميانمار، في مو باي، ولاية كاياه (كاريني)، ميانمار. وأرسلت سلطات ميانمار تعزيزات إلى المنطقة مع اشتداد القتال مع جماعات المعارضة المحلية.
صور فردية من أمريكا الجنوبية: العنوان "تسرب النفط في ليما"، موسوك نولتي، لمؤسسة "بيرثا فاونديشن".
يقول المصور: وصول العمال للتعامل مع الكارثة البيئية الناجمة عن تسرب النفط في مصفاة لا بامبيلا المجاورة لشركة ريبسول في بلايا كافيرو في بيرو.
صور فردية من أمريكا الجنوبية: العنوان "تسرب النفط في ليما"، موسوك نولتي، لمؤسسة "بيرثا فاونديشن".
يقول المصور: وصول العمال للتعامل مع الكارثة البيئية الناجمة عن تسرب النفط في مصفاة لا بامبيلا المجاورة لشركة ريبسول في بلايا كافيرو في بيرو.
قصص أمريكا الجنوبية: العنوان "مربو حيوانات الألبكة"، أليساندرو سانك، لمركز بوليتزر/ ناشونال جيوغرافيك.
يقول المصور: ألينا سوركيزلا غوميز، مربية ألبكة من الجيل الثالث في مزارع الألبكة، تحتضن صغار الألبكة في طريقها إلى المراعي الصيفية لعائلتها، في أوروبيسا، بيرو، في 3 مايو 2021. تعتبر الألبكة حيوية لسبل عيش العديد من الناس في جبال الأنديز في بيرو، وتواجه تحديات جديدة بسبب أزمة المناخ. مع تقلص المراعي الطبيعية وانحسار الأنهار الجليدية، تكافح هذه الحيوانات بشكل متزايد للرعي والترطيب. قد تضطر مجتمعات "ألباكيرو" (مربو الألبكة) بدورها إلى الانتقال إلى ارتفاعات أعلى أو التخلي عن أنماط حياتهم. وللتغلب على هذه الصعوبات، يأمل العلماء في معالجة المشكلة من خلال خلق سلالات أكثر مقاومة لدرجات الحرارة القصوى. قدرت هيئة المحلفين الطريقة التي توضح بها القصة كيف تتشابك الثقافة والهوية بعمق مع البيئة.
قصص أمريكا الجنوبية: العنوان "مربو حيوانات الألبكة"، أليساندرو سانك، لمركز بوليتزر/ ناشونال جيوغرافيك.
يقول المصور: ألينا سوركيزلا غوميز، مربية ألبكة من الجيل الثالث في مزارع الألبكة، تحتضن صغار الألبكة في طريقها إلى المراعي الصيفية لعائلتها، في أوروبيسا، بيرو، في 3 مايو 2021. تعتبر الألبكة حيوية لسبل عيش العديد من الناس في جبال الأنديز في بيرو، وتواجه تحديات جديدة بسبب أزمة المناخ. مع تقلص المراعي الطبيعية وانحسار الأنهار الجليدية، تكافح هذه الحيوانات بشكل متزايد للرعي والترطيب. قد تضطر مجتمعات "ألباكيرو" (مربو الألبكة) بدورها إلى الانتقال إلى ارتفاعات أعلى أو التخلي عن أنماط حياتهم. وللتغلب على هذه الصعوبات، يأمل العلماء في معالجة المشكلة من خلال خلق سلالات أكثر مقاومة لدرجات الحرارة القصوى. قدرت هيئة المحلفين الطريقة التي توضح بها القصة كيف تتشابك الثقافة والهوية بعمق مع البيئة.
صور فردية من أمريكا الشمالية والوسطى: العنوان: "نهر الموت"، جوناس كاكو.
في الصورة: بانوس بيكتشرز أفريدو فييرو ومعاونوه أوبالدو وخوسيه أثناء رعاية النحل في صحراء أريزونا بالقرب من ويندين. لعدة سنوات، كان على الرجال توفير المياه للنحل في الأحواض، وإلا فلن تتمكن المستعمرات من البقاء على قيد الحياة نظرًا لقلة هطول الأمطار. 03/11/2022، أريزونا الغربية.
قصة الصورة: إن الانخفاض الكبير في تدفق نهر كولورادو، الناجم عن قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه في أعلى المنبع، يتطلب الآن من هؤلاء العمال توفير المياه للنحل في الأحواض. ترتفع الحرارة ويزداد الجفاف للنحل، مما يجعلها أكثر عرضة لمسببات الأمراض والطفيليات، وتؤثر على النباتات التي تتغذى منها. بين عامي 2019 و 2020، انخفضت مستعمرات النحل - الحيوية لتلقيح المحاصيل - بنسبة 43.7% في جميع أنحاء الولايات المتحدة. شعرت هيئة المحلفين أن هذه الصورة المبسطة تدعو إلى التفكير في قضية بيئية يتردد صداها على مستوى عالمي.
صور فردية من أمريكا الشمالية والوسطى: العنوان: "نهر الموت"، جوناس كاكو.
في الصورة: بانوس بيكتشرز أفريدو فييرو ومعاونوه أوبالدو وخوسيه أثناء رعاية النحل في صحراء أريزونا بالقرب من ويندين. لعدة سنوات، كان على الرجال توفير المياه للنحل في الأحواض، وإلا فلن تتمكن المستعمرات من البقاء على قيد الحياة نظرًا لقلة هطول الأمطار. 03/11/2022، أريزونا الغربية.
قصة الصورة: إن الانخفاض الكبير في تدفق نهر كولورادو، الناجم عن قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه في أعلى المنبع، يتطلب الآن من هؤلاء العمال توفير المياه للنحل في الأحواض. ترتفع الحرارة ويزداد الجفاف للنحل، مما يجعلها أكثر عرضة لمسببات الأمراض والطفيليات، وتؤثر على النباتات التي تتغذى منها. بين عامي 2019 و 2020، انخفضت مستعمرات النحل - الحيوية لتلقيح المحاصيل - بنسبة 43.7% في جميع أنحاء الولايات المتحدة. شعرت هيئة المحلفين أن هذه الصورة المبسطة تدعو إلى التفكير في قضية بيئية يتردد صداها على مستوى عالمي.
مشاريع جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا طويلة الأمد: العنوان "موت أمة"، كيمبرلي ديلا كروز، صندوق "دبليو يوجين سميث" التذكاري، البرنامج السابع مينتور جيران ينظرون داخل مسرح جريمة في ماندالويونغ في الفلبين في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد ساعات من مانويل إيفانجليستا، إدمار فيلاردي، باولو توبورو، جينيفر ديسكارجار، وكاتالينو تم ذبح ألغيليس من قبل رجال ملثمين.
يقول المصور: بعد ذبح رجال ملثمين مانويل إيفانجليستا وإدمار فيلاردي وباولو توبورو وجنيفر ديسكارجار وكاتالينو ألجويليس. قالت ابنة إيفانجليستا إنها كانت في المنزل مع والدها وأصدقائه عندما اقتحم القتلة المكان وأجبروها على المغادرة وبدأوا في إطلاق النار. بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يونيو/ تموز 2016، بدأ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي "حربًا على المخدرات"، وأمر مرارًا وتكرارًا بشن هجمات ضد المشتبه بهم. وأعقب ذلك تصاعد في عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتُكبت ليس فقط من قبل الشرطة ولكن أيضا من قبل حراس مقنعين ومدنيين آخرين. ذكرت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام تستهدف في الغالب المجتمعات ذات الدخل المنخفض. اعترفت الشرطة الوطنية الفلبينية بأكثر من 6000 حالة وفاة من هذا القبيل حتى الآن؛ وقدرت منظمات حقوق الإنسان المحلية الرقم بـ 30 ألفًا. دأب المصور على توثيق الحرب على المخدرات منذ بدايتها، وأثنت هيئة المحلفين على قدرتها على تصوير التأثير المستمر على العائلات المعنية.
مشاريع جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا طويلة الأمد: العنوان "موت أمة"، كيمبرلي ديلا كروز، صندوق "دبليو يوجين سميث" التذكاري، البرنامج السابع مينتور جيران ينظرون داخل مسرح جريمة في ماندالويونغ في الفلبين في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد ساعات من مانويل إيفانجليستا، إدمار فيلاردي، باولو توبورو، جينيفر ديسكارجار، وكاتالينو تم ذبح ألغيليس من قبل رجال ملثمين.
يقول المصور: بعد ذبح رجال ملثمين مانويل إيفانجليستا وإدمار فيلاردي وباولو توبورو وجنيفر ديسكارجار وكاتالينو ألجويليس. قالت ابنة إيفانجليستا إنها كانت في المنزل مع والدها وأصدقائه عندما اقتحم القتلة المكان وأجبروها على المغادرة وبدأوا في إطلاق النار. بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يونيو/ تموز 2016، بدأ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي "حربًا على المخدرات"، وأمر مرارًا وتكرارًا بشن هجمات ضد المشتبه بهم. وأعقب ذلك تصاعد في عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي ارتُكبت ليس فقط من قبل الشرطة ولكن أيضا من قبل حراس مقنعين ومدنيين آخرين. ذكرت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام تستهدف في الغالب المجتمعات ذات الدخل المنخفض. اعترفت الشرطة الوطنية الفلبينية بأكثر من 6000 حالة وفاة من هذا القبيل حتى الآن؛ وقدرت منظمات حقوق الإنسان المحلية الرقم بـ 30 ألفًا. دأب المصور على توثيق الحرب على المخدرات منذ بدايتها، وأثنت هيئة المحلفين على قدرتها على تصوير التأثير المستمر على العائلات المعنية.
مشاريع طويلة الأمد في أمريكا الشمالية والوسطى: العنوان "سم جميل"، كريستوفور روغيل بلانكيت، المكسيك،دبليو يوجين سميث جرانت / النظام الوطني للمبدعين الفنيين FONCA /Getty Images
قصة الصوةر: رجل يبيع أزهاره من خلال عرضها في سيارته المتوقفة في سوق الزهور فيلا غيريرو. 05/16/2021، فيلا غيرو، استادو دو مكسيكو، المكسيك. "لا فينكا" هو اسم السوق حيث يأخذ منتجو المنطقة منتجاتهم للبيع بالجملة. في هذا السوق، تُباع أطنان من الزهور كل يوم ليتم شحنها في جميع أنحاء البلاد وحتى في الخارج. "السمم الجميل" هو مشروع تصوير طويل الأمد يوثق مشكلة الصحة العامة المرتبطة بالاستخدام غير المقيد للكيماويات الزراعية من قبل صناعة الزهور في منطقة فيلا غيريرو، المكسيك. على الرغم من الدراسات الطبية الحاسمة التي تربط بين مبيدات الآفات ومكونات الأسمدة وتكرار التشوهات الخلقية وسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية والعمى التنكسي والإملاص والعقم والسرطان، فقد تم تجاهل متطلبات الرعاية الصحية للسكان في حزام الزهور في المكسيك إلى حد كبير من قبل السلطات والمؤسسات المحلية.
مشاريع طويلة الأمد في أمريكا الشمالية والوسطى: العنوان "سم جميل"، كريستوفور روغيل بلانكيت، المكسيك،دبليو يوجين سميث جرانت / النظام الوطني للمبدعين الفنيين FONCA /Getty Images
قصة الصوةر: رجل يبيع أزهاره من خلال عرضها في سيارته المتوقفة في سوق الزهور فيلا غيريرو. 05/16/2021، فيلا غيرو، استادو دو مكسيكو، المكسيك. "لا فينكا" هو اسم السوق حيث يأخذ منتجو المنطقة منتجاتهم للبيع بالجملة. في هذا السوق، تُباع أطنان من الزهور كل يوم ليتم شحنها في جميع أنحاء البلاد وحتى في الخارج. "السمم الجميل" هو مشروع تصوير طويل الأمد يوثق مشكلة الصحة العامة المرتبطة بالاستخدام غير المقيد للكيماويات الزراعية من قبل صناعة الزهور في منطقة فيلا غيريرو، المكسيك. على الرغم من الدراسات الطبية الحاسمة التي تربط بين مبيدات الآفات ومكونات الأسمدة وتكرار التشوهات الخلقية وسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية والعمى التنكسي والإملاص والعقم والسرطان، فقد تم تجاهل متطلبات الرعاية الصحية للسكان في حزام الزهور في المكسيك إلى حد كبير من قبل السلطات والمؤسسات المحلية.
أفريقيا (الشكل المفتوح): العنوان "هنا، الأبواب لا تعرفني"، محمد مهدي.
يقول المصور: يستكشف هذا المشروع القائم على الويب آثار ارتفاع منسوب البحار على المجتمع المحلي في قرية المكس، وهي قرية صيد تقع على طول قناة المحمودية في الإسكندرية ، مصر. على مدى الأجيال، عاش سكانها وعملوا في القناة التي تؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط. في عام 2020، بدأت الحكومة المصرية في إخلاء أجزاء من المكس ونقل الناس إلى مساكن على بعد عدة كيلومترات من القنوات ، ليس فقط لهدم المنازل، ولكن أيضًا تعريض الذكريات الجماعية والثقافة المحلية المتأصلة في الحي للخطر. تتحدث القصص المعروضة هنا عن هشاشة الأشخاص الذين يسعون جاهدين في كل مكان للاعتراف بهم وسط الاضطرابات الاقتصادية والبيئية العالمية. يتحدث أفراد مجتمع "آل ماكس" عن رسائل الحب أو الكلمات الأخيرة الموجودة في الزجاجات التي يمكن غسلها على شواطئهم. بالنسبة لهذا المشروع، شجع محمد مهدي السكان على كتابة رسائلهم الخاصة، وبناء أرشيف للذكريات الخاصة للأجيال القادمة. يتم تشجيع زوار الموقع أيضًا على إرسال رسائلهم إلى سكان آل ماكس، مما يفتح قناة اتصال بالعالم. باستخدام الصور التي تم العثور عليها والتصوير الفوتوغرافي للمصور، يقدم مشروع مهدي "رثاء لأسلوب حياة مشترك على وشك الاختفاء".
أفريقيا (الشكل المفتوح): العنوان "هنا، الأبواب لا تعرفني"، محمد مهدي.
يقول المصور: يستكشف هذا المشروع القائم على الويب آثار ارتفاع منسوب البحار على المجتمع المحلي في قرية المكس، وهي قرية صيد تقع على طول قناة المحمودية في الإسكندرية ، مصر. على مدى الأجيال، عاش سكانها وعملوا في القناة التي تؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط. في عام 2020، بدأت الحكومة المصرية في إخلاء أجزاء من المكس ونقل الناس إلى مساكن على بعد عدة كيلومترات من القنوات ، ليس فقط لهدم المنازل، ولكن أيضًا تعريض الذكريات الجماعية والثقافة المحلية المتأصلة في الحي للخطر. تتحدث القصص المعروضة هنا عن هشاشة الأشخاص الذين يسعون جاهدين في كل مكان للاعتراف بهم وسط الاضطرابات الاقتصادية والبيئية العالمية. يتحدث أفراد مجتمع "آل ماكس" عن رسائل الحب أو الكلمات الأخيرة الموجودة في الزجاجات التي يمكن غسلها على شواطئهم. بالنسبة لهذا المشروع، شجع محمد مهدي السكان على كتابة رسائلهم الخاصة، وبناء أرشيف للذكريات الخاصة للأجيال القادمة. يتم تشجيع زوار الموقع أيضًا على إرسال رسائلهم إلى سكان آل ماكس، مما يفتح قناة اتصال بالعالم. باستخدام الصور التي تم العثور عليها والتصوير الفوتوغرافي للمصور، يقدم مشروع مهدي "رثاء لأسلوب حياة مشترك على وشك الاختفاء".