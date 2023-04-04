الفائزون الإقليميون في مسابقة الصور الصحفية العالمية 2023

صور فردية من أمريكا الشمالية والوسطى: العنوان: "نهر الموت"، جوناس كاكو.

في الصورة: بانوس بيكتشرز أفريدو فييرو ومعاونوه أوبالدو وخوسيه أثناء رعاية النحل في صحراء أريزونا بالقرب من ويندين. لعدة سنوات، كان على الرجال توفير المياه للنحل في الأحواض، وإلا فلن تتمكن المستعمرات من البقاء على قيد الحياة نظرًا لقلة هطول الأمطار. 03/11/2022، أريزونا الغربية.

قصة الصورة: إن الانخفاض الكبير في تدفق نهر كولورادو، الناجم عن قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه في أعلى المنبع، يتطلب الآن من هؤلاء العمال توفير المياه للنحل في الأحواض. ترتفع الحرارة ويزداد الجفاف للنحل، مما يجعلها أكثر عرضة لمسببات الأمراض والطفيليات، وتؤثر على النباتات التي تتغذى منها. بين عامي 2019 و 2020، انخفضت مستعمرات النحل - الحيوية لتلقيح المحاصيل - بنسبة 43.7% في جميع أنحاء الولايات المتحدة. شعرت هيئة المحلفين أن هذه الصورة المبسطة تدعو إلى التفكير في قضية بيئية يتردد صداها على مستوى عالمي.