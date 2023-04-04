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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الأمريكية-تعلن-القضاء-على-أحد-قادة-داعش-في-سوريا-1075495079.html
القوات الأمريكية تعلن القضاء على أحد قادة "داعش" في سوريا
القوات الأمريكية تعلن القضاء على أحد قادة "داعش" في سوريا
أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" في سوريا، المسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T06:46+0000
2023-04-04T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاء في بيان القيادة، المنشور على موقع "تويتر": "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية، يوم 3 نيسان/أبريل، ضربة أحادية الجانب في سوريا، أسفرت عن مقتل خالد أياد أحمد الجبوري، أحد قادة داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، الذي كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في أوروبا وتطوير الهيكل القيادي لتنظيم الدولة الإسلامية".وأشار البيان إلى أنه لم يصب أيا من المدنيين خلال العملية.ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن القضاء على خالد عياد أحمد الجبوري، سيعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات في الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230324/داعش-يسارع-لدعم-القيادة-المركزية-الأمريكية-مقتل-عشرات-الأطفال-والنساء-السوريين-في-البادية-1075108523.html
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العالم
العالم

القوات الأمريكية تعلن القضاء على أحد قادة "داعش" في سوريا

06:46 GMT 04.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla / القوات الأمريكية في منبج السورية
القوات الأمريكية في منبج السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla /
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أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" في سوريا، المسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا.
وجاء في بيان القيادة، المنشور على موقع "تويتر": "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية، يوم 3 نيسان/أبريل، ضربة أحادية الجانب في سوريا، أسفرت عن مقتل خالد أياد أحمد الجبوري، أحد قادة داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، الذي كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في أوروبا وتطوير الهيكل القيادي لتنظيم الدولة الإسلامية".
مصدر أمني لـ سبوتنيك: الجيش السوري ومجموعات محلية هم من (أمير) داعش أبو الحسن القرشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
"داعش" يسارع لدعم "القيادة المركزية الأمريكية".. مقتل عشرات الأطفال والنساء السوريين في البادية
24 مارس, 18:15 GMT
وأشار البيان إلى أنه لم يصب أيا من المدنيين خلال العملية.

ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن القضاء على خالد عياد أحمد الجبوري، سيعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات في الخارج.
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