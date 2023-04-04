https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الأمريكية-تعلن-القضاء-على-أحد-قادة-داعش-في-سوريا-1075495079.html
القوات الأمريكية تعلن القضاء على أحد قادة "داعش" في سوريا
القوات الأمريكية تعلن القضاء على أحد قادة "داعش" في سوريا
أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" في سوريا، المسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T06:46+0000
2023-04-04T06:46+0000
2023-04-04T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاء في بيان القيادة، المنشور على موقع "تويتر": "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية، يوم 3 نيسان/أبريل، ضربة أحادية الجانب في سوريا، أسفرت عن مقتل خالد أياد أحمد الجبوري، أحد قادة داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، الذي كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في أوروبا وتطوير الهيكل القيادي لتنظيم الدولة الإسلامية".وأشار البيان إلى أنه لم يصب أيا من المدنيين خلال العملية.ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن القضاء على خالد عياد أحمد الجبوري، سيعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات في الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230324/داعش-يسارع-لدعم-القيادة-المركزية-الأمريكية-مقتل-عشرات-الأطفال-والنساء-السوريين-في-البادية-1075108523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات الأمريكية تعلن القضاء على أحد قادة "داعش" في سوريا
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أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القضاء على أحد قادة تنظيم "داعش" في سوريا، المسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا.
وجاء في بيان القيادة، المنشور على موقع "تويتر": "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية، يوم 3 نيسان/أبريل، ضربة أحادية الجانب في سوريا، أسفرت عن مقتل خالد أياد أحمد الجبوري، أحد قادة داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، الذي كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات في أوروبا وتطوير الهيكل القيادي لتنظيم الدولة الإسلامية".
وأشار البيان إلى أنه لم يصب أيا من المدنيين خلال العملية.
ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن القضاء على خالد عياد أحمد الجبوري، سيعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات في الخارج.