https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-هاوتزر-أوكرانية-قرب-خيرسون--1075501873.html
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية قرب خيرسون
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية قرب خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الثلاثاء، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" و"د-30" بالقرب من مقاطعة خيرسون . 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T09:27+0000
2023-04-04T09:27+0000
2023-04-04T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت مدافع "هاوتزر" أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.وأضاف المصدر أنه، في الليل، تم تدمير مدفع "هاوتزر" بالذخيرة مع طاقمه بالقرب من قرية ألكسندروفكا، مما أدى إلى مقتل 5 جنود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.كما أفاد المصدر بأن القوات الروسية دمرت مدفع "هاوتزر" من طراز "د-30" مع ذخيرته بنيران المدفعية في منطقة بورغونكا، مما أسفر عن وقوع 6 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة اثنين.تشن القوات الأوكرانية، يوميا، ضربات مدفعية على البنية التحتية للمدن والقرى الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.وتطلق القوات الأوكرانية من 100 إلى 150 قذيفة يوميا. وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت 44 قذيفة، الليلة الماضية فقط، في مدن نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وغورنوستاييفكا والقرى المحيطة بها.
https://sputnikarabic.ae/20230404/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-مروحية-مي-28-لمواقع-عسكرية-أوكرانية-1075497083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية قرب خيرسون
تابعنا عبر
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الثلاثاء، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" و"د-30" بالقرب من مقاطعة خيرسون .
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت مدافع "هاوتزر" أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وأضاف المصدر أنه، في الليل، تم تدمير مدفع "هاوتزر" بالذخيرة مع طاقمه بالقرب من قرية ألكسندروفكا، مما أدى إلى مقتل 5 جنود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما أفاد المصدر بأن القوات الروسية دمرت مدفع "هاوتزر" من طراز "د-30" مع ذخيرته بنيران المدفعية في منطقة بورغونكا، مما أسفر عن وقوع 6 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة اثنين.
تشن القوات الأوكرانية، يوميا، ضربات مدفعية على البنية التحتية للمدن والقرى الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وتطلق القوات الأوكرانية من 100 إلى 150 قذيفة يوميا. وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت 44 قذيفة، الليلة الماضية فقط، في مدن نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وغورنوستاييفكا والقرى المحيطة بها.