عربي
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-هاوتزر-أوكرانية-قرب-خيرسون--1075501873.html
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية قرب خيرسون
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية قرب خيرسون
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الثلاثاء، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" و"د-30" بالقرب من مقاطعة خيرسون . 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T09:27+0000
2023-04-04T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت مدافع "هاوتزر" أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.وأضاف المصدر أنه، في الليل، تم تدمير مدفع "هاوتزر" بالذخيرة مع طاقمه بالقرب من قرية ألكسندروفكا، مما أدى إلى مقتل 5 جنود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.كما أفاد المصدر بأن القوات الروسية دمرت مدفع "هاوتزر" من طراز "د-30" مع ذخيرته بنيران المدفعية في منطقة بورغونكا، مما أسفر عن وقوع 6 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة اثنين.تشن القوات الأوكرانية، يوميا، ضربات مدفعية على البنية التحتية للمدن والقرى الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.وتطلق القوات الأوكرانية من 100 إلى 150 قذيفة يوميا. وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت 44 قذيفة، الليلة الماضية فقط، في مدن نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وغورنوستاييفكا والقرى المحيطة بها.
https://sputnikarabic.ae/20230404/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-مروحية-مي-28-لمواقع-عسكرية-أوكرانية-1075497083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية قرب خيرسون

09:27 GMT 04.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الثلاثاء، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" و"د-30" بالقرب من مقاطعة خيرسون .
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت مدافع "هاوتزر" أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وأضاف المصدر أنه، في الليل، تم تدمير مدفع "هاوتزر" بالذخيرة مع طاقمه بالقرب من قرية ألكسندروفكا، مما أدى إلى مقتل 5 جنود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما أفاد المصدر بأن القوات الروسية دمرت مدفع "هاوتزر" من طراز "د-30" مع ذخيرته بنيران المدفعية في منطقة بورغونكا، مما أسفر عن وقوع 6 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة اثنين.
الصياد الليلي - مروحية مي - 28 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"صياد الليل" الروسي يشن هجوما على مقرات قيادة عسكرية أوكرانية... فيديو
08:03 GMT
تشن القوات الأوكرانية، يوميا، ضربات مدفعية على البنية التحتية للمدن والقرى الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وتطلق القوات الأوكرانية من 100 إلى 150 قذيفة يوميا. وفقا لخدمات الطوارئ في المنطقة، سقطت 44 قذيفة، الليلة الماضية فقط، في مدن نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وغورنوستاييفكا والقرى المحيطة بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала